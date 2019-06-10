Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней) в отношении сотрудницы компании АЛРОСА Елены Канунниковой и двух ее сообщников. Во время обысков у троих предполагаемых преступников нашли 500 необработанных алмазов массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов. Общая стоимость драгоценностей превышает $3 млн, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и €500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

По делу также проходят гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, занимавшийся сбытом. По решению суда все фигуранты дела заключены под стражу.

В АЛРОСА заявили, что операция СКР и ФСБ проводилась при «непосредственном участии службы безопасности» компании. «Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен»,— сказал «Интерфаксу» представитель АЛРОСА. Ход расследования компания комментировать отказалась.

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