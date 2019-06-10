Трусы с алмазными россыпями

Басманный суд по ходатайству Следственного комитета России (СКР) арестовал целую группу граждан, продолжительное время совершавших хищение алмазов из АК «АЛРОСА». По данным источников “Ъ”, одна из участниц преступной группы, работавшая в АЛРОСА, выносила камни, пряча их в нижнем белье, а затем передавая их сообщникам, занимавшихся реализацией. Ущерб от хищений может исчисляться в сотнях миллионов рублей.

По ходатайству главного управления по расследованию особо важных дел СКР Басманный райсуд арестовал на два месяца трех предполагаемых участников организованной преступной группировки, занимавшихся хищениями в АК «АЛРОСА».

В ОПГ, по данным следствия, входила сотрудница компании Елена Канунникова, которая совершала кражи алмазного сырья, прятала его в нижнее белье, а затем выносила за территорию, где передавала своему любовнику, гражданину России и Грузии Владимиру Табидзе.

От него драгоценные камни попали к Владимиру Гординскому, отвечавшему в ОПГ за сбыт краденного.

Злоумышленники были задержаны с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России 6 июня этого года.

В ходе обысков в квартирах задержанных было обнаружены и изъяты около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн; более $2 млн и €500 тыс., уже вырученных за похищенное.

Также были найдены несколько мешков ювелирной продукции, в основном мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами, в которые злоумышленники вложили часть денег, вырученных от хищений.

Участники ОПГ обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней). В дальнейшем им, очевидно, инкриминируют отмывание (легализацию) похищенного (ст. 174.1 УК РФ).

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательств. В АЛРОСЕ подтвердили данные следствия о пресечении хищений из Единой сбытовой организации (ЕСО) компании. Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности АЛРОСЫ, отметили в компании, подчеркнув, что она давно борется с подобными фактами и этот курс будет продолжен.

Николай Сергеев