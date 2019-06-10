«Комфортнее всего я чувствую себя за своим домашним "Стейнвеем"»

Ведущая американская прог-металлическая группа Dream Theater выступит 11 июня в клубе Adrenaline Stadium в рамках турне, посвященного 20-летию лучшего прогрессив-рокового альбома нынешнего века — «Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory». О концертах в честь славной даты и о работе классического пианиста в металлической группе Борис Барабанов расспросил клавишника Dream Theater Джордана Рудесса.

— Сегодняшние концерты Dream Theater состоят по преимуществу из материала альбомов «Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory» (1999) и «Distance Over Time» (2019). Альбомы разделяет 20 лет. А что их связывает?

— «Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory» был первым альбомом Dream Theater, в записи которого я принял участие. Нынешнее турне группы посвящено 20-летию этого альбома. Это и моя персональная круглая дата — 20 лет в группе. Спустя 20 лет мы записали «Distance Over Time», и это был по-настоящему вдохновляющий коллективный труд. Мы собрались все вместе, на острове, и вместе сочиняли эту музыку. Сам факт того, что группа может мобилизоваться и сделать нечто стоящее, имея за плечами такую длинную историю, уже заслуживает внимания.

— «Metropolis Pt. 2» был записан до цифровой революции, до всех тех изменений, которые произошли в музыкальной индустрии за 20 лет. Изменилось ли ваше отношение к альбому за эти годы?

— Вы правы, изменения просто потрясающие. Люди больше не покупают CD. Да, кое-кто увлекся винилом, и в этой области наблюдается небольшой рост. Но в целом, мне кажется, музыканты теперь почти не обращают внимания на продажи дисков. Мы следим за стримингом, и вы знаете, здесь Dream Theater демонстрирует внушительные результаты. Миллионы и миллионы стримов, причем не только у бэк-каталога, но и у нашей новой музыки. Не буду скрывать, мы стали хорошо зарабатывать на цифре. Дела идут неплохо и в продажах музыки, и в торговле нашим мерчандайзом, и в концертной деятельности, конечно. Грех жаловаться. Вы спросили об альбоме «Metropolis Pt. 2», и я подумал о том, что нам по-прежнему доставляет удовольствие играть эти песни, как будто и не было 20 лет. Мы делаем это не только потому, что фанаты их любят. Вы наверняка знаете, что «Metropolis Pt. 2» был признан одним из лучших концептуальных альбомов всех времен. Что касается персонажей истории, в нем рассказанной, в первую очередь главного героя Николаса, который под гипнозом исследует свое прошлое, то наше отношение к ним изменилось, и это видно в видеосюжетах, которые сопровождают исполнение песен. Сейчас эта история изложена не только музыкантами, но и аниматорами, мы взаимодействуем с героями на экране, и это довольно свежий опыт.

— Одновременно с участием в записи альбома Dream Theater «Metropolis Pt. 2» вы работали и над своей сольной пластинкой. Сложно ли было совмещать эти два проекта?

— Несмотря на напряженный график Dream Theater, всегда можно найти время для собственных занятий. У нас была пауза между окончанием прошлого концертного тура и началом записи альбома «Metropolis Pt. 2». Я воспользовался этим окном в расписании и с головой окунулся в запись очередного своего электронно-рокового — или называйте как хотите — альбома «Wired For Madness». Я заперся в своей студии и стал работать над композициями, многие из которых уже были готовы в черновиках. Некоторые партии клавишных вовсе не пришлось переделывать. В итоге вышло так, что «Wired For Madness» был закончен раньше, чем «Metropolis Pt. 2». Мы посовещались с ребятами и решили, что будет правильно, если я пропущу вперед Dream Theater и выпущу свой альбом парой месяцев позже.

— Клавишники всего мира признают ваш авторитет — вы одинаково виртуозно играете на самых разных инструментах, от Korg и Rhodes до классического рояля. Что для вас интереснее всего в игре на клавишных?

— Я учился на классического пианиста и комфортнее всего чувствую себя за своим домашним «Стейнвеем». Но еще с юности меня интересует все, что касается синтезаторов. Я увлекался синтезаторами Moog, и их изучение стало важной частью моего формирования как музыканта. Я не только учился играть, но и изучал само устройство инструментов, технологии и по сей день часть моей жизни. У меня даже есть собственная компания Wizdom Music, мы конструируем и производим оборудование для музыкантов. Мы пытаемся расширить возможности инструментов. Последняя штука, которую мы сделали, называется «Geoshred». Это программное обеспечение, которое используется в планшетах и дает широчайшие возможности для обработки звука виртуальных струнных — гитары, скрипки, контрабаса и прочих. Одновременно с этим я с восторгом наблюдаю за тем, как все больше и больше людей погружается в историю старых синтезаторов. Пик интереса к винтажным инструментам был год или два назад. Я был счастлив. В Dream Theater мы играем рок, а рок по большей части организован вокруг гитары. Но, скажем, в сочинении музыки для кино огромную роль играют синтезаторы. Кино требует все большего и большего разнообразия звука, и молодые музыканты ищут его в синтезаторах. Кто-то любит работать с «живыми» проводами, кому-то комфортнее копаться в разнообразных приложениях для айпада, но цель и тех и других одна — бесконечный поиск нового звучания.