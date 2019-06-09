Защитники Муринского парка провели митинг, несмотря на грозу

В воскресенье, 9 июня, в Калининском районе Петербурга прошел митинг в защиту от застройки Муринского парка. Местные жители протестовали против строительства на данной территории стадиона для пляжного футбола.

Стоит отметить, что организаторов акции и ее участников, которых, по разным данным, собралось до 200 человек, не испугала гроза, разразившаяся в это время над Петербургом.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что петербуржцы собирали подписи против коммерческого строительства в Муринском парке.