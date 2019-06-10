НОВАТЭК ищет свой путь в Азию

НОВАТЭК собирается продавать газ со своего проекта «Арктик СПГ» по долгосрочным контрактам прежде всего конечным потребителям в Азии. По оценкам “Ъ”, так может быть реализовано не менее половины из 12 млн тонн СПГ проекта, которые НОВАТЭК будет продавать самостоятельно. Это необычный подход, поскольку в последних мировых СПГ-проектах газ в основном доставался либо крупным трейдерам, либо компаниям-агрегаторам — Shell, Total, BP и Exxon.

НОВАТЭК может поставить во Вьетнам 4 млн тонн СПГ в год в рамках интегрированного проекта по созданию регазификационного терминала и газовых электростанций общей мощностью 4,5 ГВт в провинции Ниньтхуан, сообщил глава компании Леонид Михельсон. Этот проект НОВАТЭК прорабатывает совместно с Total и Siemens.

Господин Михельсон добавил, что СП с Sinopec по продаже газа внутри Китая может заработать в 2020 году (см. “Ъ” от 7 июня). «Нет ни одной иностранной компании, которая продает газ на китайском рынке. Нас пустили»,— пояснил Леонид Михельсон, добавив, что это позволит НОВАТЭКу «снизить свои риски по продаже СПГ». Он добавил, что СП может инвестировать в регазификационные терминалы в Китае и другую инфраструктуру, и подчеркнул интерес НОВАТЭКа к подземным хранилищам газа.

НОВАТЭК и раньше заявлял о намерении выйти на конечных потребителей с газом «Арктик СПГ» — в частности, в конце 2018 года подписал меморандум с японской Saibu Gas о поставках на принадлежащий ей терминал Hibiki. Но до сих пор не было понятно, о каких масштабах продаж может идти речь. По словам собеседников “Ъ”, объем реализации через СП c Sinopec должен быть более 2 млн тонн в год. В таком случае, учитывая потенциальные поставки во Вьетнам, НОВАТЭК может продать конечным потребителям более половины своих объемов с проекта.

Мощность «Арктик СПГ» составит 19,8 млн тонн в год, из которых по 10% долгосрочно законтрактуют четыре партнера НОВАТЭКа (Total, CNPC и CNOOC, а также, вероятно, Mitsui, но о соглашении с японской компанией еще не объявлено). Сам НОВАТЭК, таким образом, будет продавать 12 млн тонн, и руководство компании говорило, что собирается до половины этого объема реализовывать на спотовой или краткосрочной основе. Леонид Михельсон подтвердил 7 июня, что НОВАТЭК не будет торопиться с долгосрочными контрактами — их может не быть даже в 2020 году, хотя запуск проекта запланирован на конец 2022 года.

Фокус на конечных потребителях — именно конкретных предприятиях, а не крупных игроках вроде Tokyo Gas или Mitsubishi, которые уже давно сами выступают трейдерами,— как на главном канале сбыта СПГ необычен для нынешнего рынка. В основном газ с СПГ-заводов продается на долгосрочной основе либо трейдерам, либо крупным компаниям-агрегаторам вроде Shell, Total, BP, которые потом сами ищут потребителей. Так НОВАТЭК поступил и на своем первом проекте «Ямал СПГ», когда из его доли 2,9 млн тонн ушли «Газпрому», 2,5 млн тонн — испанской Naturgy (бывшая Gas Natural Fenosa), 1 млн тонн — Total (дополнительно к 4 млн тонн, которые французская компания получила в рамках своей доли), 0,9 млн тонн — Shell и около 0,4 млн тонн — Gunvor. С трех последних СПГ-проектов в мире, по которым приняты инвестрешения,— Golden Pass в США, LNG Canada и Tortue FLNG в Сенегале,— газ в основном закупят их ключевые акционеры, а именно Exxon, Shell и BP.

Теперь же НОВАТЭК пытается теперь продавать газ самостоятельно, хотя и не вступая в прямую конкуренцию с агрегаторами, которые значительно превосходят его в размерах и знании рынка. По мнению собеседников “Ъ”, эта стратегия потребует не только местных партнеров, но и готовности согласиться в долгосрочных контрактах на довольно низкие цены, которые характерны для развивающихся рынков. Как отмечает Дэвид Ледесма из OIES, чтобы открыть новые рынки в Азии, СПГ должен стоить около $6 за MBTU, или $215 за 1 тыс. куб. м,— это примерно текущая цена «Газпрома» для Германии.

Юрий Барсуков