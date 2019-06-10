ЦУМ уменьшает размеры

Московский ЦУМ, один из главных продавцов одежды премиум-класса в России, выходит в новый сегмент. Универмаг начнет развивать отдельные магазины для детей в формате дисконта. В 2018 году продажи детской одежды и обуви выросли на 2%, до 449 млрд руб. на фоне общей стагнации всего fashion-рынка в России. Но в этом сегменте уже существует серьезная конкуренция со стороны таких брендов, как H&M Kids и Zara Kids.

О том, что ЦУМ откроет собственный магазин одежды для детей в формате дисконт-центра, “Ъ” сообщили два консультанта на рынке торговой недвижимости. По их данным, объект займет около 500 кв. м в торговом центре «Афимолл» (принадлежит AFI Development Льва Леваева) в деловом центре «Москва-Сити». Точные сроки открытия собеседники “Ъ” не назвали. Сейчас ЦУМ находится в процессе заключения договора аренды с «Афимоллом», добавили они. Вероятно, магазин откроется еще до конца года. В ЦУМе и «Афимолле» отказались от комментариев.

ЦУМ находится в центре Москвы, на пересечении Петровки и Театральной площади. Занимает семь этажей общей площадью 70 тыс. кв. м, где представлены одежда, обувь и аксессуары таких модных брендов, как Chanel, Louis Vuitton, Valentino, Celine, Brioni, Ermenegildo Zegna, а также часы, ювелирные украшения и пр. С 2002 года находится под управлением ГК Mercury. По данным Kartoteka.ru, в 2017 году ОАО ТД ЦУМ получило 16,08 млрд руб. выручки и 327,9 млн руб. чистой прибыли.

Сегодня у ЦУМа нет собственных отдельных магазинов детской одежды. Как отмечает коммерческий директор Fashion Consulting Group (FCG) Ануш Гаспарян, детский сегмент — один из самых стабильных на всем fashion-рынке. По ее данным, в 2018 году оборот сегмента вырос примерно на 2%, до объема около 449 млрд руб., достигнув 19% от всего рынка одежды, обуви и аксессуаров. Такими темпами продажи детской одежды увеличиваются с 2014 года, указывает госпожа Гаспарян. Для сравнения: по данным Infoline, оборот всего fashion-рынка РФ в 2018 году остался на уровне 2,3 трлн руб. В 2015–2016 годах показатель был 2,2 трлн руб.

При этом, отмечает Ануш Гаспарян, детский ассортимент работает эффективнее в качестве самостоятельного формата. Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько добавляет, что крупные мировые бренды одежды также создают отдельные магазины для детей, среди них — H&M Kids, Zara Kids и др. Получить комментарии сетей не удалось. В пользу размещения детского магазина отдельно говорит и более низкая стоимость аренды, отмечает госпожа Малахатько. По ее мнению, в случае с «Афимоллом» речь может идти максимум о 7% от продаж магазина. В результате стоимость годовой аренды для детского дисконт-центра ЦУМа там может доходить примерно до 20 млн руб., подсчитала она.

ЦУМ развивает формат дисконт-центров с 2009 года, сегодня управляет пятью подобными объектами. По собственным данным, премиальные бренды в них продаются со скидками до 70–80%. Рационализация потребительского поведения коснулась и тех, кто привык приобретать одежду премиальных и люксовых марок, констатирует Ануш Гаспарян. По ее словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, потребители по-прежнему хотят покупать одежду в привычном ценовом сегменте, но активно пользуются распродажами, скидками и т. п. В этом смысле у детских дисконт-центров как формата есть серьезные перспективы для развития, заключают в FCG. По данным опроса Ipsos Comcon, которые приводит в своем отчете за 2018 год «Детский мир», наиболее важным фактором для покупателей детских товаров остается доступная цена (92%).

Никита Щуренков