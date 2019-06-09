Песков отрицает скоординированную политику России и Китая против США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин не ведут совместной политики против Вашингтона, об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
«Отличительной чертой российско-китайского партнерства является ненаправленность этого партнерства против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США — это в корне неверно»,— добавил господин Песков (цитата по ТАСС).
По словам пресс-секретаря, и Китай, и Россия имеют свои проблемы с США: и если Пекин находится в состоянии торговой войны с Вашингтоном, то Москва расходится с последним по вопросам стратегической безопасности и проблеме разоружения.
Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин посетил Петербургский Экономический Форум (ПМЭФ), в рамках которого провел переговоры с президентом России. Встреча с Владимиром Путиным для китайского лидера стала 30-й по счету за последние шесть лет.
О хронологии торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином читайте в материале “Ъ”.
Подробнее об отношениях России и Китая читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».
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