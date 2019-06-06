Китай наводит мосты с Россией

Си Цзиньпин назвал президента Владимира Путина своим лучшим другом. Накануне председатель Китайской Народной Республики прибыл с рабочим визитом в Россию. Встреча с Владимиром Путиным стала для него 30-й по счету за последние шесть лет. По словам Си Цзиньпина, это отражает тесное сотрудничество Китая и России. Насколько теплые отношения демонстрируют Москва и Пекин? И как на это смотрят в Вашингтоне? Разбирался Александр Рассохин.

Россию Си Цзиньпин посещает чаще, чем какую-либо другую страну. За то время, пока он у руля КНР, это уже восьмой его визит. В среду стороны подписали более 20 документов, с участием таких крупных компаний, как АФК «Система», «Газпром», «МегаФон», МТС, Alibaba Group и Huawei. Экономические и туристические связи крепнут. Что касается политики, то по многим позициям Китай и Россия едины, заявил Владимир Путин. Это и вопрос разоружения, и корейского конфликта, Сирии, Венесуэлы и ядерной программы Ирана.

Владимир Путин, президент России: Это действительно всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Достигнутые в ходе визита договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать процветанию наших стран и народов.

Владимир Путин и Си Цзиньпин щедро обмениваются любезностями. И все это происходит на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином. А потому такой обмен комплиментами не могли не заметить в США. Американским властям не по душе, когда их главный нынешний соперник — Китай — наводит мосты с историческим оппонентом — Россией, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Если такой альянс существует, то Китаю не нужно готовиться к какому-то конфликту с Россией, соответственно, эти ресурсы могут быть направлены, наоборот, на борьбу с США. Стремление разорвать потенциальный российско-китайский союз является ключевой концепцией Дональда Трампа. Для него Россия может быть или с Китаем против США, или с США против Китая. Третьего варианта просто нет».

Во что Россия может конвертировать такие дружеские отношения с Китаем? В экономическом плане стать заменой Вашингтону Москве не удастся. Все же США экспортирует из Китая товаров на $557 млрд, а Россия только на $108 млрд, напоминает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин: «Ждать серьезных, резких прорывов не приходится. Потенциал наших отношений во многом исчерпан. Все-таки к качественному росту мы тоже можем перейти, но потребуется больше усилий и больше времени. Фактор торгово-экономической войны может играть нам на руку в плане поиска Китаем замещения в тех сферах, где мы традиционно сильны — это программное обеспечение».

Однако главное, что Москва может «выжать» из этой ситуации — это политическую выгоду. Улыбаясь и пожимая руку Си Цзиньпина, Владимир Путин как бы говорит Западу: «У нас есть влиятельный партнер и даже больше — друг — вторая экономика мира, а как итог и перспективы развития, несмотря на санкции». И весь этот нарочитый символизм может сыграть на руку Кремлю, предполагает эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий: «Если крупнейшие державы поверят, что Россия состоит в прочной дружбе с Китаем, то, вероятно, станут изменять свою политику, чтобы попытаться оторвать Россию от Китая, ослабить этот альянс, и пойдут на уступки России».

Помимо формальных переговоров в высоких кабинетах Си Цзиньпин и Владимир Путин посетили столичный зоопарк, где их встретили Жуи и Диньдинь — панды, которых Китай весной передал Москве. Владимир Путин не мог не отметить такой дружественный шаг. Ведь Пекин «символом мягкой силы», как называют этих животных сами китайцы, направо и налево не разбрасывается. Нидерланды договаривались по поводу двух панд для себя 16 лет, Финляндия — 10. России же хватило трех лет. Любопытная деталь: панды по-прежнему принадлежат Китаю, как и их потомство. И через 15 лет Пекин вправе их забрать.

Визит Си Цзиньпина в Россию продлится еще два дня.