От больших соглашений к потребностям людей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно стал самым ожидаемым событием года. Именно на нем заключаются крупнейшие сделки и подписываются важные соглашения. На первый взгляд большинство из них — соглашения больших компаний, направленные на получение максимальной прибыли и коммерческий успех. На самом деле за ними стоят вполне конкретные задачи и шаги, которые непосредственно отразятся на жизни большого числа людей.

Почта-банк подтвердил это на практике, подписав на форуме соглашение о запуске дистанционного инвестирования в ОФЗ-н, которые способны составить неплохую альтернативу вкладам. Не менее важным стало соглашение о расширении сотрудничества с национальной платежной системой «Мир», что позволит донести до жителей всех регионов новинки кобрендовых карт с выгодными и удобными программами лояльности. А самое главное, что Почта-банк продолжает продвигаться в малодоступные регионы и в рамках форума заключил соглашения о сотрудничестве с рядом местных властей, которые предполагают вполне конкретные шаги по расширению доступа к финансовым услугам для их жителей

«Народные» инвестиции

На форуме стало известно, что уже скоро — в третьем квартале текущего года — приобрести облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) можно будет дистанционно в мобильном и интернет-приложении Почта-банка. Соглашение об этом подписали «ВТБ Капитал Инвестиции» и Почта-банк. Все операции с облигациями будут осуществляться дистанционно, без посещения отделения, благодаря удаленному открытию брокерских счетов ВТБ для клиентов Почта-банка. Все документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью, что гарантирует безопасность и существенно экономит время. По сути, человеку придется только один раз прийти в офис Почта-банка, стать его клиентом и далее пользоваться инвестиционными услугами.

Как пояснил журналистам президент Почта-банка Дмитрий Руденко, запуск продукта решено анонсировать сейчас, поскольку до этого дорабатывалась технологическая платформа, которая позволяет проводить операции с ценными бумагами и «бесшовно» взаимодействовать с ВТБ. При этом, по его словам, акцент был сделан на наиболее консервативные инвестиционные продукты с максимально низким риском. «Мы работаем в массовым сегменте, зачастую это возрастные клиенты, потому для нас важно донести до них саму возможность и выгоды использования инвестиционных продуктов. Для них это пока новый и малознакомый продукт. Однако я уверен, что спрос на эти ценные бумаги в дальнейшем будет расти вместе с уровнем финансовой грамотности населения и накоплением опыта использования инвестиционных инструментов. Тем более что это очень надежный и довольно доходный инструмент, неплохая альтернатива депозиту»,— уточнил Дмитрий Руденко.

Действительно, ОФЗ-н сравнительно новый инвестиционный продукт, ориентированный на граждан. Минимальный порог входа — 10 тыс. руб., максимальная сумма инвестиций одного клиента — 15 млн руб. Владельцем бумаги может стать любой совершеннолетний гражданин. «Народные» облигации сопоставимы по надежности со вкладами, но имеют бОльшую доходность. Процентная ставка и величина процентного дохода определяются в решении о выпуске. При этом процентная ставка купонного дохода может быть постоянной (то есть одинаковой для всех купонных периодов) или фиксированной (то есть она определенная, но не совпадающая для разных купонных периодов).

Приобрести облигации можно у банков-агентов: Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Почта-банка. Последние игроки присоединились лишь в текущем году. При этом включение в число агентов по продаже ОФЗ-н Почта-банка имеет важное значение — его сеть точек продаж, преимущественно расположенных в отделениях «Почты России», на данный момент является самой крупной в России, охватывает самые удаленные уголки страны и насчитывает более 18 тыс. точек, 80% которых расположены в небольших городах и сельской местности. Таким образом, даже жители российской глубинки получат доступ к «народным» облигациям, которого ранее были лишены. Кроме того, дистанционный формат приобретения сделает работу с облигациями более удобной.

Для Почта-банка запуск продаж ОФЗ-н — это прежде всего расширение линейки инвестиционных продуктов. Уже сейчас в мобильном приложении банка можно дистанционно размещать денежные средства в ПИФы «ВТБ Капитал Управление инвестициями», а в отделениях в ряде городов — приобрести полисы ИСЖ компании «СОГАЗ Жизнь». До конца года такая возможность появится во всех отделениях банка по стране.

«Мировые» карты

В ходе форума было объявлено о скором запуске дистанционных продаж ОФЗ-н через Почта-банк Фото: Предоставлено пресс-службой "Почта Банка"

Сегодня простой и удобный доступ к базовым банковским услугам напрямую ассоциируется с платежными картами. И в этом направлении в рамках ПМЭФ-2019 был предпринят очень важный шаг. Почта-банк и платежная система «Мир» подписали соглашение, согласно которому совместно будут разрабатывать новые банковские карты и сервисы. «Для Почта-банка платежная система "Мир" является стратегическим партнером. Всего за два года сотрудничества банк выдал клиентам 6,5 млн карт "Мир", при этом в 2018 году их было выпущено в три раза больше, чем годом ранее,— отметил на подписании президент—председатель правления Почта-банка Дмитрий Руденко.— Мы ожидаем, что до конца года число карт вырастет почти до 9 млн штук».

На данный момент карты «Мир» прочно вошли в жизнь россиян: статистика показывает, что люди совершают по ним все больше повседневных, привычных покупок. «Сегодня для многих наших сограждан карты "Мир" стали своего рода пропуском не только в безналичный мир, но и мир скидок, льгот, привилегий. И с нашим партнером мы хотим сделать так, чтобы даже в небольшом и удаленном поселке люди могли получить такую карту и, расплачиваясь ею, получать дополнительную выгоду: баллы, бонусы или кэшбэк по программе лояльности платежной системы "Мир"»,— уточнил Дмитрий Руденко.

Почта-банк стал одним из первых банков, кто стал выдавать карты «Мир» вместе с открытием основного сберсчета. Также на базе платежной системы «Мир» выпускаются карты «Пятерочка», которые очень популярны у клиентов банка — уже 1,8 млн карт на «Мире». За это время клиентам банка—держателям карт начислено порядка 3,4 млрд бонусных баллов, или 340 млн руб., которые они обменяли на продукты и товары для себя и своей семьи. Благодаря наращиванию продаж банк рассчитывает к концу 2019 года нарастить количество выпущенных карт почти до 5 млн.

При этом всего в России выпущено около 55 млн карт «Мир», сейчас на них в обязательном порядке перечисляются все выплаты из бюджета: госслужащим, пособия из бюджета, а также 1 июля 2020 года на карты «Мир» будут переведены все выплаты пенсий. В такой ситуации особенно важно, чтобы карта была для ее держателя не просто пластиком, а удобным инструментом, с помощью которого можно снять денежные средства или оплатить покупки и услуги. И в малых и удаленных поселках, где нет отделений банков или банкоматов, на помощь приходят POS-терминалы в почтовых отделениях. Всего уже установлено 53 тыс. таких устройств в 37 тыс. почтовых отделений по всей стране, более 60% из них расположены в малых городах и сельской местности. До конца года их число вырастет до 60 тыс. С их помощью можно снять наличные с карты любого банка, пополнить счет и оплатить почтовые услуги.

В контакте с регионами

Впрочем, проникновение в глубинку было бы невозможно без тесного сотрудничества с региональными властями. И самим регионам это необходимо — доступность банковских услуг является одним из ключевых факторов их успешного социально-экономического развития. У Почта-банка заключены соглашения с 74 субъектами нашей страны, благодаря чему современные финансовые услуги проникают все глубже, а также развиваются разные форматы работы, в том числе открытие точек обслуживания на площадках многофункциональных центров в разных регионах. На текущий момент открыто 149 таких представительств банка, где можно получить полный спектр услуг и воспользоваться банкоматом. Причем расположены они не только в крупных городах, почти половина из них — в районных центрах и небольших населенных пунктах.

На этом форуме также был подписан ряд соглашений — с Мурманской, Самарской, Пензенской областями и Республикой Марий Эл. Цель у всех одна: совместными усилиями сделать так, чтобы современные банковские сервисы добрались до самых малых и удаленных поселков. Во многих из них Почта-банк становится единственной кредитной организацией, а терминалы на почте — единственной возможностью снять наличные рядом с домом.

В некоторых регионах сотрудничество развивается еще шире: запущены и работают единые социальные карты, которые используются не только для получения скидок и льгот, но и как банковский инструмент — для перечисления пенсий, соцвыплат и оплаты товаров и услуг. Подобные проекты реализованы в Мурманске и Вологодской области. В Мурманске, например, выдано более 28 тыс. таких карт. А теперь благодаря соглашению с правительством Мурманской области, подписанному на этом форуме, карта выйдет за пределы города и жители всей области через одну банковскую карту смогут получать целый набор социальных услуг и льгот.

Ксения Дементьева