Горно-металлургическая отрасль — колыбель технологий будущего

Как цифровизация и автоматизация облегчают работу в горно-металлургической промышленности, создают благоприятную для талантливых людей среду и повышают статус самой профессии, рассказываем на примере Eurasian Resourses Group.

Eurasian Resources Group (ERG) — одна из первых горно-металлургических компаний, которая не только успешно занимается цифровизацией своего бизнеса, но также системно работает над повышением цифровой грамотности и инновационного потенциала своих действующих и будущих сотрудников.

У компании целый ряд высокотехнологичных проектов. Например, ведется работа с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub по предиктивной аналитике. «Мы являемся организаторами и основным партнером "Лаборатории индустриальных данных". В рамках этого сотрудничества мы предоставляем молодым стартапам в области промышленных цифровых инноваций доступ к нашим производственным данным для содействия обучению и разработке новых решений, которые могут быть применены в нашей деятельности»,— рассказал председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

Компания инициировала венчурный фонд на базе международного финансового центра «Астана», цель которого содействие развитию перспективных новых бизнесов. На этой площадке происходит взаимодействие с технологическими стартапами в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Компания — стратегический партнер Всемирного экономического форума, сопредседатель Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей на платформе ВЭФ, который объединяет усилия более 50 крупнейших бизнесов из различных секторов экономики, международных организаций и НКО. ERG тесно сотрудничает с ВЭФ в том числе в сфере цифровых технологий. В 2018 году компания запустила проект по внедрению блокчейна на платформе IBM, в качестве пилотного участка выбрано предприятие по производству кобальта Metalkol RTR в Демократической Республике Конго.

Блокчейн позволяет обеспечить прозрачность всей цепочки производства кобальта начиная с поставок сырья. Этот проект также будет применим и к другим металлам, нужным для производства литий-ионных аккумуляторов, столь важного компонента четвертой промышленной революции. Литий-ионные батареи применяются для выпуска электромобилей и гаджетов.

Таким образом, компания задействует высокие технологии для того, чтобы бороться с эксплуатацией детского труда в горнодобывающей отрасли — проблемой, которая так актуальна для Демократической Республики Конго, где производится 60–70% всего мирового кобальта.

Вместе с партнерами компания также занялась проработкой сотрудничества с Центром четвертой промышленной революции ВЭФ в Сан-Франциско.

У ERG есть интересные и успешные примеры работы с современными информационными технологиями. Создаются прототипы IT-продуктов, способные, например, распознать класс феррохрома или качество железорудного сырья. А следовательно, упрощается и становится более эффективным процесс мониторинга качества производимой продукции.

Еще один пример мониторинга качества — проект «Мобильное ТОРО». С его помощью можно диагностировать состояние оборудования на предприятиях, планировать и назначать работы по техническому обслуживанию и ремонту, находясь непосредственно перед оборудованием. Работает это следующим образом: на оборудование наносятся радиочастотные метки, или QR-коды, которые позволяют в непосредственной близости при осмотре вносить информацию по требуемому ремонту через мобильный девайс в приложение SAP. Ожидаемый эффект от такого нововведения составит около $20 млн к 2021 году. Кроме того, уже с текущего года существенно снизится доля затрат на техническое обслуживание и ремонты в себестоимости основной продукции.

«Наша система диагностики оборудования, установленная на ряде предприятий, включая ССГПО, Актюбинский завод ферросплавов, Донской горно-обогатительный комбинат, Казахстанский электролизный завод, дает уникальную возможность быть первыми не только в Казахстане, но и в СНГ»,— объясняет председатель совета директоров ERG.

«Умный» карьер ERG в Казахстане — один из примеров внедрения новых технологий Фото: Фото предоставлено пресс-службой ERG

Датчики, работающие на основе метода ударных импульсов и установленные на подшипниковых узлах оборудования, позволяют контролировать работу в режиме реального времени, выявлять дефекты задолго до появления первых признаков неисправности. А значит, избегать аварийных остановок и простоев оборудования.

Компания не только развивает уже стартовавшие проекты, но и поддерживает создание новых, инвестируя в талантливых перспективных сотрудников.

Ежегодно проводится Форум инноваторов ERG, на который съезжаются сотни сотрудников и партнеров, производится обмен опытом с представителями крупных международных компаний—лидеров в этой сфере. В 2017 году темой форума стала «Индустрия 4.0», в 2018 году — «Бережливое производство в цифровую эпоху». В рамках форума через внутренний портал проводится конкурсная программа инновационных идей, более половины из них, а это несколько сотен идей каждый год, поступает в реализацию и подлежит мониторингу.

Кроме того, компания внедряет образовательные проекты на всех уровнях, в том числе по обучению лидерству. А в ближайший год планируется развивать виртуальный центр цифровых компетенций, который объединит всех специалистов в сфере реализации инициатив индустрии 4.0: по анализу больших данных, автоматизации, применению облачных технологий, видеоаналитике и т. д.

Действует отдельная программа студенческого предпринимательства, в рамках которой также презентуются самые креативные и неожиданные идеи с применением цифровых решений, например зарядное устройство для мобильных телефонов, получающее энергию от движения, или протез кисти человеческой руки с голосовым управлением.

Бизнес компании развивается очень быстрыми темпами. Впрочем, прежде, чем оцифровывать новые проекты и новые направления развития, необходимо добиться их высокой эффективности, продолжает Александр Машкевич: «Как говорил Билл Гейтс, "первое правило в бизнесе состоит в том, что автоматизация эффективного процесса приумножает его эффективность, но второе правило — в том, что автоматизация неэффективного процесса приумножает его неэффективность". И поэтому мы не должны спешить, не должны торопиться, чтобы минимизировать ошибки, но мы и не можем не испытывать разочарование от того, что не все, что бы мы хотели, пока можно и нужно применять».

Большим вызовом в целом в индустрии является кадровый дефицит. «Я думаю, что мы возвращаем почетный статус горно-металлургическим профессиям. Иногда горнодобывающую промышленность и металлургию считают "старой отраслью", но на самом деле это колыбель многих технологий будущего»,— подчеркивает Александр Машкевич.

В ERG создана рабочая группа по автоматизации и роботизации бизнес-процессов, также запущены несколько проектов в области больших данных. Роботизация в промышленности — это не только уже привычные роботы, выполняющие какую-то физическую работу, например чистку печей на заводах, но и передача административных функций искусственному интеллекту.

Для крупных корпораций в стратегическом отношении автоматизация и роботизация управленческих процессов — это еще и большой шаг к прозрачности, то есть к росту интереса у инвесторов во всем мире. Автоматизируя, компании делают все процессы понятными, логичными, а человеческий фактор сводится к минимуму.

Татьяна Еремина