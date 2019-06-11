В содружестве с «Ростехом»

На днях завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в котором Новикомбанк принял активное участие. Как и в предыдущие годы, банк заключил большое количество контрактов на финансирование ключевых проектов для развития российской экономики. Общая сумма только денежных соглашений превысила 50 млрд руб. Однако этот форум отличался от предыдущих для Новикомбанка тем, что он выступал в новом статусе и с новыми задачами.

«ПМЭФ для нас знаковое мероприятие, на котором встречаются лидеры мирового бизнеса, представители власти, экспертного и медийного сообществ,— говорит председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.— За короткий период на площадках форума удается решить огромное количество важнейших для российской экономики вопросов, и потому мы считаем необходимым каждый год находиться в эпицентре этих дискуссий».

Однако, подчеркивает Елена Георгиева, нынешний форум — особое событие для Новикомбанка. «В этот раз наше участие в ПМЭФ было принципиально иным, чем в предыдущие годы,— поясняет госпожа Георгиева.— Мы участвовали в том или ином виде во всех соглашениях нашего акционера, потому что организация финансирования ключевых проектов "Ростеха" — приоритетное направление деятельности банка. Главная цель новой стратегии Новикомбанка — глубокая интеграция в финансово-хозяйственную деятельность госкорпорации».

Обеспечить максимально доступные и выгодные условия финансирования для всех компаний «Ростеха», чтобы те могли бесперебойно реализовать свои масштабные программы — ключевая задача Новикомбанка. «Я напомню, что "Ростех" участвует во многих проектах федерального масштаба, таких как, например, "цифровая" экономика, создание авиалайнера МС-21 и многие другие. Это все ресурсоемкие программы, реализация которых невозможна без четкой и слаженной работы с банком-кредитором»,— уточняет Елена Георгиева.

О важной роли банка для госкорпорации говорит и глава «Ростеха» Сергей Чемезов: «Новикомбанк, как головной банк "Ростеха", обеспечивает кредитование большинства наших предприятий, поддерживая, таким образом, реализацию проектов государственной важности. Банк хорошо понимает потребности госкорпорации и эффективно способствует решению стоящих перед нами масштабных задач по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции».

При этом Новикомбанк демонстрирует стабильный рост всех ключевых показателей. Так, чистый процентный доход за 2018 год вырос на 43%, объем кредитного портфеля — на 53%, активы увеличились на 35% и превысили 430 млрд руб. «Недавно международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинг Новикомбанка со стабильным прогнозом. Уверен, что статус опорного банка "Ростеха" будет и в дальнейшем содействовать устойчивому развитию как Новикомбанка, так и всей российской промышленности»,— отметил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Новый статус Новикомбанка

Участие в ПМЭФ укрепило новый статус Новикомбанка, который традиционно является опорным для российской промышленности. У госкорпорации на ПМЭФ была очень насыщенная программа. И это неудивительно, ведь «Ростех» участвует практически во всех национальных проектах российской экономики: от здравоохранения и образования до экологии и улучшения городской среды.

Ответственная роль в каждом из них отведена и Новикомбанку, задача которого предоставить компаниям корпорации подходящие по сроку и ставке финансовые продукты с учетом особенностей каждого проекта. У Новикомбанка есть значительный опыт в финансировании масштабных программ. Например, во время исторического для нашей страны спортивного мероприятия — чемпионата мира по футболу-2018 — Новикомбанк прокредитовал проект по созданию мобильных комплексов для обеспечения безопасности участников и болельщиков. Есть и другие примеры ресурсоемких проектов. Так, Новикомбанк активно участвует в финансировании программ Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, и общая сумма контрактов уже составила 17,4 млрд руб. В сфере «Жилье и городская среда» Новикомбанк финансирует проекты «Умный город» и «Энергосервис». Заключенные контракты по этому направлению превышают 3 млрд руб.

Вклад в медицину

Особое внимание Новикомбанк уделяет поддержке инициатив в области здравоохранения. Поэтому участие в анонсированных на полях ПМЭФ проектах по строительству и оснащению медицинских учреждений для лечения онкологических заболеваний в Пензе и Санкт-Петербурге, которые реализует холдинг «Швабе»,— это особенно важные программы.

Первый из проектов «Швабе» — создание отделения ПЭТ/КТ-диагностики на территории ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» в Пензенской области, на базе которого можно будет значительно повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Важным преимуществом ПЭТ/КТ-диагностики является возможность за одно исследование провести диагностику всего тела и выявить процессы и образования, которые нельзя обнаружить другими способами.

Строительство такого центра — это возможность вывести лечение онкологических заболеваний на качественно новый уровень, а значит, помочь многим пациентам на ранней стадии болезни. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, строительство ПЭТ/КТ — задача стратегическая, поскольку речь идет о здоровье и жизни населения Пензенской области. «Технологии становятся все совершеннее, что позволяет осуществлять диагностику на самых ранних этапах заболевания и поймать болезнь в зачаточном состоянии, увеличив тем самым возможности для ее успешного лечения. Благодаря диспансеризации мы уже сегодня смогли повысить выявляемость онкологии на первой-второй стадиях, но высокотехнологичный корпус сделает эту работу эффективнее в разы»,— подчеркнул Иван Белозерцев.

Второй важный проект «Швабе» в области онкологии — это строительство поликлинического комплекса и лучевого блока в Санкт-Петербурге, а также создание центра паллиативной медицинской помощи. Планируется, что строительство будет завершено до 2023 года.

О необходимости строительства центра паллиативной медицины заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, напоминает гендиректор «Швабе» Алексей Патрикеев. По приведенной статистике сегодня в такой помощи нуждаются более 800 тыс. жителей страны. Теперь появилась реальная возможность помочь этим людям. Согласно недавно принятому закону, они могут получить обезболивание, в том числе с применением сильнодействующих препаратов, причем не только в хосписе или больнице, но также в дневном стационаре и на дому.

Новикомбанк со своей стороны окажет как финансовую поддержку, так и консультационную помощь в реализации этих решений. «Это достаточно ресурсоемкие проекты, поэтому своевременное финансирование в достаточном объеме, которое готов предоставить нам Новикомбанк, имеет большое значение»,— отметил Алексей Патрикеев.

Поддержка авиационных проектов

Перед Новикомбанком стоят масштабные и разноплановые задачи. «Три кита нашей работы — это бесперебойное финансирование программ, оптимальный набор банковских продуктов и предоставление качественных услуг предприятиям»,— отмечает Елена Георгиева.

Среди контрактов, заключенных на ПМЭФ-2019, особенно стоит отметить соглашения с холдингами авиационного кластера корпорации — Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) и «Вертолетами России». Цель финансирования — наращивание производства гражданской продукции.

Так, Новикомбанк предоставит финансирование дочерним предприятиям ОДК на сумму порядка 35 млрд руб. для реализации таких значимых проектов корпорации, как: создание авиационных двигателей ПД-14, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, газотурбинных энергетических агрегатов для применения в составе нефтегазовых платформ и судов в интересах предприятий группы компаний ПАО «НК "Роснефть"», ПАО «Газпром» и других компаний топливно-энергетического комплекса России.

Соглашение о сотрудничестве Новикомбанк заключил также с холдингом «Вертолеты России», с которым работает с 2011 года. Банк выступит организатором финансирования проектов холдинга по созданию и продвижению гражданской вертолетной техники. В частности, речь идет о поставках, ремонте и сопровождении эксплуатации вертолетов серии Ка-62, Ка-32, Ка-226, «Ансат», Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения. Объем финансирования составит 5 млрд руб.

«Развитие гражданской авиации, вертолетостроения, двигателестроения — один из ключевых приоритетов "Ростеха". Такие продукты, как двигатели ПД-14 и ВК-2500, вертолеты Ка-226 и "Ансат", не только являются стратегически важными для нашей страны, но и имеют высокий потенциал и интерес на внешних рынках: в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и многих других, что подтверждается уже заключенными контрактами»,— отметил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, добавляя, что реализация проектов невозможна без кредитных ресурсов.

Выход на международные рынки

ПМЭФ известен как площадка для формирования и укрепления международных связей. Новикомбанк, следуя этому тренду и развивая новые направления деятельности, заключил в рамках форума соглашение о сотрудничестве с Российско-сингапурским деловым советом (РСДС). Цель партнерства — предоставление банковских услуг и сопутствующих сервисов российским компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность с партнерами из Юго-Восточной Азии.

Помимо этого Новикомбанк будет участвовать в проектах РСДС по созданию цифровых финансовых услуг. При поддержке «Ростеха» уже создано два эффективных механизма сотрудничества между российскими и азиатскими компаниями — онлайн-платформа и Центр продвижения российских высокотехнологичных компаний в Сингапуре. Однако соглашение с банком позволит развивать новые форматы взаимодействия, уменьшая себестоимость товаров и услуг для участников рынка.

Социальные проекты

Социальная тема также присутствовала в деловой повестке Новикомбанка на ПМЭФ-2019. В частности, финансовая организация подписала соглашение о взаимодействии с Фондом развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ). В рамках сотрудничества банк будет участвовать в программах по созданию благоприятного инвестклимата, диверсификации экономики и увеличению рабочих мест в моногородах.

В рамках ПМЭФ было подписано соглашение с Агентством инвестиций в социальную сферу, цель которого обновление социальной инфраструктуры в российских регионах. Соглашение подписали исполнительный директор агентства Илья Ковалев и глава Новикомбанка Елена Георгиева.

Обеспечение технологического и научного превосходства России — одна из основных задач национальных проектов, определенных президентом РФ. Ключевую роль в решении этой задачи играет Российская академия наук, с которой Новикомбанк также договорился о партнерстве на полях ПМЭФ-2019. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве банк обеспечит поддержку и реализацию фундаментальных научных решений РАН, их интеграцию в проекты, реализуемые госкорпорацией «Ростех».

Общий объем заключенных Новикомбанком кредитных соглашений на ПМЭФ в 2019 году превысил 50 млрд руб., что почти вдвое больше, чем годом ранее. Однако главной целью для Новикомбанка было не увеличение объема кредитного портфеля, а последовательная реализация принципов новой стратегии — быть надежным финансовым партнером предприятий своего акционера, госкорпорации «Ростех».

Ольга Иванова