Вторая жизнь пластика

Согласно национальному проекту «Экология», к 2024 году доля обрабатываемых отходов в России должна вырасти с 12% до 60%, на что может потребоваться до 300 млрд руб. Очевидно, что проблему не решить за один год, но вопрос накопления пластика, непригодного для переработки,— один из острейших для мирового сообщества и требует немедленного вмешательства. Так, крупный производитель косметических средств, бытовой химии и пр. Procter & Gamble в июне начал продавать в России шампунь Head & Shoulders, бутылка которого на 20% состоит из океанического пластика, собранного на пляжах, и полностью пригодна для переработки. Покупатели готовы платить больше за подобные товары, что обязательно трансформируется в рост бизнеса, считают в Procter & Gamble.

Проблема сбора и переработки отходов в текущем году не могла не привлечь внимание гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По всей территории мероприятия были установлены разноцветные баки для раздельного сбора мусора: отдельные — для бумаги, отдельные — для бутылок и отдельные — для общих отходов. Специалисты курировавшего проект Российского экологического оператора (РЭО) по ночам обрабатывали накопленный за день мусор и заново отсортировали те отходы, которые попадали в неверные баки. Затем все содержимое перемещалось в соответствующие контейнеры и отправлялось на предприятия для дальнейшей переработки.

Как сказано в национальном проекте «Экология», к 2024 году в России доля обрабатываемых отходов должна вырасти с 12% до 60%, а утилизируемых — с 7% до 38%. По предварительным оценкам, которые приводит РЭО, для этого в отрасль обращения с мусором необходимо вложить до 300 млрд руб. частных инвестиций.

При этом существенную часть отходов представляет собой пластиковая упаковка, которая либо плохо поддается переработке, либо не поддается ей вовсе. «Частота, количество покупок, наши потребительские привычки создают нагрузку на планету. Так, покупая любые товары сегодня, мы приобретаем и упаковку, которую тут же отправляем на свалку»,— рассказывают во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России. В итоге, отмечают там, потребители платят двойную цену: оказавшись на свалке, продукты снова наносят вред окружающей среде.

Партнерство у реки

Так, 6 июня на площадке ПМЭФ-2019 один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса, Procter & Gamble (P&G; портфель брендов включает: Always, Ariel, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Tide и др.), объявил о запуске стратегического партнерства с WWF России. В рамках первой инициативы компания обеспечит финансирование проекта по сохранению экосистемы бассейна реки Амур и всего Амурского региона. Амур — одна из десяти крупнейших мировых рек, длина которой превышает 2,8 тыс. км, и при этом одна из самых загрязненных. Между тем более 50% всего бассейна Амура протекает по территории России. При этом природа реки отличается редким разнообразием: здесь водится около 140 видов и подвидов рыб, в том числе одни из крупнейших на планете осетров длиной до 5 м. Но фауна Амура не может не страдать от деятельности человека.

По оценкам WWF России, в мировой океан, в том числе через реки, ежегодно попадает до 12 млн тонн пластика. На микроскопические частицы пластика уже приходится треть всех отходов в океане: он проникает в тела живых существ вместе с пищей и формирует настоящие мусорные острова, беспокоятся в WWF.

Для борьбы с проблемой P&G договорилась о перечислении 1 руб. с каждой покупки продукции брендов компании в сети «Лента» на сохранение экосистем российских рек, в частности бассейна Амура. Акция «Я выбираю чистую Россию» стартовала 4 июня в 116 гипермаркетах «Лента» в 37 регионах. В рамках продвижения портфолио экологически ответственных продуктов P&G также будет привлекать внимание к вопросам ответственного потребления, особенно при использовании воды, говорят в компании.

Как отметил директор WWF России по природоохранной политике Евгений Шварц, сегодня бизнес оказывает ключевое воздействие на окружающую среду. Поэтому, продолжает он, важно, чтобы компании финансировали природоохранные и экологические проекты, а также менялись в сторону ответственного производства и формировали у людей культуру осознанного потребления.

Пластик возвращается с пляжей

Не менее важно в целом оперативно переосмыслять свой образ жизни, чтобы уберечь нашу планету, отмечает вице-президент, глава P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис. По его словам, сегодня в компании наблюдают значительный относительно рынка рост продаж товаров с экологической составляющей. При этом потребители готовы платить за них больше, что, в свою очередь, мотивирует бизнес на инновации, рассказывает господин Маринидис.

P&G на ПМЭФ-2019 со своей стороны объявила о начале продаж в России с 4 июня шампуня Head & Shoulders, бутылка которого на 20% состоит из океанического пластика, собранного на пляжах Атлантического побережья.

Кроме того, такая упаковка полностью пригодна для переработки. В P&G также объявили о переводе всего портфолио продуктов Head & Shoulders в России на бутылки из полностью перерабатываемого пластика и на 25% состоящие из вторично используемого сырья. Потребителю не все равно, что стоит за упаковкой, которую он покупает, продолжает Сотириос Маринидис. По его словам, через подобные экологические и социально ответственные инициативы компании могут повысить ценность бренда, повысить доверие потребителей к продукции, что в конечном итоге неизменно трансформируется в рост бизнеса. Как рассказали в P&G, с 1991 года компания вложила в развитие экологически чистых технологий на российских предприятиях более $30 млн.

В частности, был закончен перевод всех производственных мощностей компании в РФ на статус «Ноль отходов». Благодаря этому более 9 тыс. тонн в Новомосковске и 3,5 тыс. тонн в Санкт-Петербурге сортируемых отходов ежегодно отправляются на переработку и вторичное использование и не попадают на полигоны, объем несортируемых отходов сокращен более чем в три раза, от 2% до 10% отходов отправляется на сжигание, а получаемое тепло используется для нагрева воды в процессе производства вторичного сырья.

Уже сейчас 60% производимой на территории России продукции полностью пригодно для вторичной переработки, а доля вторсырья в картонных упаковках стирального порошка достигает 80%, перечисляют в компании. Там обещают, что к 2030 году все производственные мощности P&G в России будут переведены на источники возобновляемой энергии, а объем используемого первичного пластика в производстве сократится на 50%.

Будущее в сотрудничестве

По словам Сотириоса Маринидиса, к 2030 году P&G планирует полностью перейти на упаковку из переработанного и перерабатываемого пластика. Наша цель — создавать инновационные продукты, которые помогут сделать ответственное потребление востребованным и массовым, продолжает он. По словам топ-менеджера, российский рынок сегодня прибавляет по 2–3% в год, а цель P&G — расти выше рынка, что возможно именно за счет сочетания создания и внедрения инновационных продуктов и органического роста. При этом хорошо известно, что российский рынок сегодня очень сильно зависит от промо: примерно 80% всех товаров продается со скидкой до 40%, напоминает господин Маринидис. Но вывод инновационных продуктов, которые продаются по цене чуть выше, чем средняя по промо, может повысить ценность всех категорий, что положительно скажется на всех участниках рынка.

«Единственный способ сохранить нашу планету — если все крупные кампании будут ставить конкретные цели по понижению негативного влияния их производства на окружающую среду»,—констатирует Евгений Шварц. По его словам, сегодня очевидно, что основные проблемы в области экологии и защиты окружающей среды не могут быть разрешены без оптимизации потребления. Это истощение природных ресурсов, исчезновение экосистем и населяющих их видов животных и растений, экспансия экстенсивной модели лесного и сельского хозяйства, выброшенные продукты, образование далее неиспользуемых отходов и пр., перечисляет господин Шварц. Как признают в WWF России, эффективно решить эти проблемы можно, только объединив усилия.

По словам Сотириоса Маринидиса, есть много примеров подобных партнерских проектов. Среди них — проект Loop, созданный совместно с компанией TerraCycle, торговая платформа, где можно покупать продукцию ряда брендов P&G в многоразовой упаковке. А также Альянс по борьбе с пластиковыми отходами, включающий химические компании, производителей пластика и потребительских товаров, торговые сети и перерабатывающие предприятия. Очистка мировых рек, включая Амур, также входит в число задач альянса, напоминает господин Маринидис.

Анатолий Степанов