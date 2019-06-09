Борис Джонсон не намерен платить отступные за «Брексит» на условиях ЕС

Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, которого считают наиболее вероятным приемником Терезы Мэй, заявил, что в случае избрания на пост главы правительства, он не намерен платить Евросоюзу отступные за «Брексит», пока не добьется приемлемых условий выхода. Речь идет о сумме в 39 млрд фунтов ($50 млрд).

«Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности о дальнейших действиях»,— сказал господин Джонсон в интервью The Sunday Times.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра. Он посоветовал ему не выплачивать отступные Брюсселю за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с «Брекситом».

24 мая британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный ею новый вариант сделки по «Брекситу». В ЕС заявили, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Союза не подлежит пересмотру.

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