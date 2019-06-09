Президент Албании заявил об отмене муниципальных выборов

Президент Албании Илир Мета объявил об отмене муниципальных выборов, которые должны были состояться 30 июня, в связи с напряженной обстановкой в стране, сообщает агентство Associated Press. Он сказал, что уточнит свое решение в понедельник, 10 июня.

«Фактические обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов»,— сказал президент. Оппозиционные партии планировали бойкотировать муниципальные выборы и угрожали не допустить их проведения. В субботу, 8 июня, несколько тысяч албанцев, которые поддерживают политическую оппозицию, собрались возле здания парламента на митинг. Протестующие кидали в полицейских факелы, петарды и коктейли Молотова. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки.

Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что не согласен с решением президента, и настаивает на том, чтобы местные выборы прошли в соответствии с графиком, чтобы не допустить использования политического «шантажа».

Антиправительственные митинги в Албании начались в феврале 2019 года. Оппозиция обвиняет правительство в связях с организованной преступностью и требуют отставки премьер-министра.