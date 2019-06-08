Тренера сборной Черногории по футболу уволили после отказа выйти на матч с Косово

Главный тренер сборной Черногории по футболу Любиш Тумбакович и двое игроков команды отказались выйти на матч со сборной Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Исполнительный совет Футбольного союза Черногории на внеочередном заседании единогласно решил отправить тренера в отставку, сообщает пресс-служба совета.

Упомянутый матч прошел накануне, 7 июня, в Подгорице. Встреча закончилась со счетом 1:1. Принять участие в матче также отказались два игрока сербского происхождения — Филип Стойкович и Мирко Иванич. К ним пока никаких санкций не применили.

В матче против команды Чехии, запланированном 10 июня, команду Черногории возглавят Миодраг Джудович и Драгое Лекович.

В группе А сборная Черногории занимает последнее место с 2 очками. Косово — на третьем месте (также в 2 очками). Лидирует в турнирной таблице Англия (6 очков), на втором месте — Чехия (3), на четвертом —Болгария (2).