Финдиректор NASA оценил в $59 млн стоимость доставки и пребывания туриста на МКС

Финансовый директор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джефф Девит оценил затраты туриста на полет и пребывание на Международной космической станции течение месяца в $59 млн. Эта сумма будет складываться из стоимости доставки к МКС и оплаты пребывания на борту, в том числе питания и пользования системами жизнеобеспечения.

Пребывание обойдется туристу в $35 тыс. за ночь или около $1 млн за месяц. «Места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon будут стоить около $58 млн»,— приводит CBS News слова господина Девита. При этом он уточнил, что цену будет устанавливать компания-владелец космического корабля. По его словам, сейчас за место на борту корабля «Союз» США платят России около $80 млн.

Напомним, ранее отправку туристов на МКС осуществляла только Россия. Компания SpaceX по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon. Он предназначен для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. В 2017 году SpaceX объявила о планах использования его для туристических полетов. Первый полет Crew Dragon к МКС состоялся 2 марта. NASA намерено с 2020 года начать отправлять туристов на МКС.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».