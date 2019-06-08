Меню не просили

В центре Перми появится еще один торговый центр: новые владельцы бывшего ресторанного комплекса «Живаго» (площадь 2,9 тыс. кв. м) решили перепрофилировать его в ТЦ — по примеру бывшего дома быта «Алмаз». Эксперты видят минусы «Живаго» в отсутствии парковки, но полагают, что, кроме торгового центра, других вариантов использования комплекса у владельцев нет.



Владелец здания бывшего пермского ресторана «Живаго» — ООО «Конкур-Пермь» — решил перепрофилировать его в торговый центр. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в компании, перепланировка ожидает три основных этажа и цокольный. На каждом из этажей пройдет ремонт и появятся торговые галереи. Ориентир планировки — как у пермского ТЦ «Алмаз». По плану в здании задуман монтаж лифтов. В помещении (108 кв. м) на крыше, которое, по сути, является 4-м этажом, может появиться фотостудия.

Владелец планирует запускать в эксплуатацию ТЦ этажами: сначала будут отремонтированы цокольный и первый этаж, а затем остальные. Ремонт начнется в течение месяца. Начало работы первых галерей предполагается в июле-августе. Рабочее название ТЦ — прежнее имя ресторанного комплекса — «Живаго». Владелец зданий пока не решил, как он будет искать арендаторов — самостоятельно или с помощью привлеченного агентства.

Напомним, до 2018 года объект принадлежал структурам экс-депутата заксобрания Алексея Луканина. Затем был передан в качестве отступных в рамках банкротства бывшего оператора ипподрома — ООО «Конкур-Пермь». По неофициальным данным, новым владельцем стали структуры, близкие к бывшему партнеру господина Луканина — еще одному экс-депутату заксобрания Андрею Маркову.

В комплекс «Живаго» входит трехэтажное кирпичное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью 2,9 тыс. кв. м и земельный участок площадью 3 тыс. кв. м в Перми, на ул. Ленина, 37. Реконструировано в 2004 году на месте бывшего муниципального кафе «Юность».

Ранее сообщалось, что новые владельцы здания вели переговоры с «Магнитом», чтобы полностью сдать его в аренду ритейлеру. На первом этаже планировалось открытие продуктового супермаркета и аптеки. Второй этаж должна была занять сеть «Магнит Косметикс». Третий и четвертый этажи отводились под бэк-офис «Магнита» в Перми. Однако стороны так и не договорились. «Наша цель — запустить его как коммерческий объект», — поясняли тогда в компании.

Владелец ТЦ «Алмаз» Александр Репин полагает, что при грамотном построении центра владельцы «Живаго» могут заполнить его арендаторами. В качестве плюсов такого ТЦ девелопер отмечает его расположение: «Улица Ленина — она и есть Ленина, пока что самая престижная улица города». Он отмечает, что его «Алмаз» снижает показатели по выручке. Но связывает это с падающей покупательной способностью населения.

Елена Денисова из УК «Труменс-Групп», напротив, полагает, что реконструкция здания под ТЦ окажется не целесообразна: «Приспособление под здание ТЦ - это долгая и дорогостоящая процедура, повлечёт как минимум 10 -15 тыс. руб. дополнительных затрат на 1 кв. м. Но это не приведёт к увеличению капитализации объекта. Средняя арендная ставка не будет превышать для первых этажей 800-1000 руб. за кв. м. в месяц за полезную площадь. С учетом того, что в соседнем здании уже больше полугода не могут сдасться торговые площади, то быстрая и высокая заполняемость маловероятны».

Гендиректор ООО «ЭКС. Управление недвижимостью» Елена Жданова (управляет расположенным по соседству ТЦ «ЦУМ») видит основной минус здания «Живаго» в отсутствии парковки. «Мелкую нарезку галерей они, наверное, смогут поставить. Но из-за отсутствия паркинга, и в принципе из-за проблем с подъездом, оцениваю перспективы ТЦ, скорее, пессимистично»,— отмечает участник рынка. В то же время госпожа Жданова полагает, что других вариантов у владельцев здания его использования нет: «Место тяжелое».

Вячеслав Суханов