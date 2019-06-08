Чем известен Андрей Туполев

Андрей Николаевич Туполев (1888–1972) — советский ученый и авиаконструктор. Под его руководством спроектировано свыше 100 самолетов, 70 из которых выпускались серийно. Свой первый самолет — АНТ-1 — Андрей Туполев создал в 1923 году, уже через год вышел первый цельнометаллический самолет АНТ-2, а в 1925 году — первый боевой цельнометаллический самолет АНТ-3. Авиаконструктор разработал технологию крупносерийного производства легких и тяжелых металлических самолетов. Под его руководством строились бомбардировщики, истребители, разведчики, а также пассажирские, транспортные, морские и специальные рекордные самолеты. Туполев занимался также аэросанями, торпедными катерами и дирижаблями. С 1930 года он был главным конструктором Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а в 1933 году стал замначальника ЦАГИ по сектору опытного строительства. Туполев был арестован 21 октября 1937 года по обвинению во вредительстве и шпионаже. Освобожден от наказания 19 июля 1941 года, а в 1955 году полностью реабилитирован. В 1956 году Андрей Туполев был назначен генеральным конструктором авиационной продукции. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин», беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова, высадка научных экспедиций «Северный полюс».