Заволжский моторный завод не будет распределять прибыль за 2018 год

На общем собрании акционеров ПАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ, Заволжье, входит в группу Sollers) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год, сообщается в отчетности компании. Чистую прибыль в размере 174,3 млн руб. распределять не будут.

Напомним, по итогам 2018 года ЗМЗ удвоил чистую прибыль, а выручку увеличил на 36,9% с 734,7 млн руб. до 1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ЗМЗ» было зарегистрировано в 1992 году в Заволжье. Уставный капитал составляет 150,3 млн руб. Основным видом деятельности является производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств. Гендиректором является Максим Соловьев, бенефициаром – Вадим Швецов. 94,98% долей принадлежат ООО «Ульяновский автозавод». В 2018 году «ЗМЗ» получил статус индустриального парка.

Анастасия Еремина