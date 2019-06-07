Мэр Анапы Юрий Поляков заработал в 2018 году 8,3 млн рублей

Фото: администрация Анапы

Глава Анапы Юрий Поляков отчитался о своем заработке за минувший год. Его доход в 2018-м составил 8,3 млн руб.

В его собственности два земельных участка (один в доле 1/2) площадью 1000 и 189 кв. м, дом площадью 205 кв. м, нежилые помещения (1/2 доли) площадью 241,8 кв. м и 204,2 кв. м. В пользовании у градоначальника земельный участок площадью 582 кв. м и жилой дом площадью 360,3 кв. м. Передвигается глава Анапы на ГАЗ-69 «Козлик» и квадроцикле-снегоболотоходе.

Супруга господина Полякова заработала в прошлом году 22 млн руб. Она владеет двумя земельными участками площадью 582 кв. м и 189 кв. м (один в доле 1/2), жилым домом площадью 360,3 кв. м, а также 1/2 долей в двух нежилых помещениях площадью 241,8 кв. м и 204,2 кв. м. В пользовании у первой леди Анапы два земельных участка площадью 1411 кв. м и 700 кв. м. Ездит жена мэра на MINI John Cooper Works.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, глава Краснодара Евгений Первышов заработал в 2018 году 1,5 млн руб., а глава Сочи Анатолий Пахомов — 2,4 млн руб. Машины у краснодарского градоначальника нет, а сочинский ездит на раритетном ГАЗ-М21.

Дмитрий Михеенко