«Краснодаргазстрой» Аркадия Роттенберга не выплатит дивиденды акционерам

Собрание акционеров АО «Краснодаргазстрой» приняло решение не распределять прибыль общества в связи с убытками по результатам 2018 года. Кроме того, большинство акционеров проголосовало за то, чтобы не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам 2018 года и не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов. Членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества также решено не выплачивать вознаграждение и компенсации по итогам года, говорится в отчетности «Краснодаргазстроя», опубликованной на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Краснодаргазстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 1994 году. Профилем компании является строительство местных линий электропередачи и связи. Уставный капитал общества — 36,6 тыс. руб. Бенефициаром «Краснодаргазстроя» значится Аркадий Роттенберг, 51% доли в уставном капитале принадлежит московскому ООО «Стройгазмонтаж», 24,99% - Gold Dimond Limited, зарегистрированной в Гонконге. Всего значится 207 акционеров общества. Выручка компании в 2018 году составила 34 млрд руб., убыток 474,7 млн руб. До 2018 году «Краснодаргазстрой» показывал стабильную прибыль (2016-й — 215,5 млн руб., 2017-й — 497,5 млн руб.). Кредиторская задолженность общества по итогам 2018 года составила 14 млрд руб.

Дмитрий Михеенко