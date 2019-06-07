Кубанского стрелка осудили на 24 года за расстрел восьмерых мужчин из автомата

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего Магомедрасула Абдулмеджидова. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (п. п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. п.«а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Приговором суда ему назначено 24 года исправительной колонии строгого режима, после чего он будет ограничен в свободе сроком на 1 год и 7 месяцев.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, инцидент за который был осужден Абдулмеджидов произошел 30 марта 2017 года. Днем ранее у Магомедрасула случился конфликт на одной из улиц станицы Казанской Кавказского района с другим водителем по поводу небезопасной, по мнению впоследствии осужденного, манеры вождения. На следующий день после 22:00 Абдулмеджидов пришел в бильярдный клуб, чтобы урегулировать инцидент, однако оппонент вместе с друзьями избили его, причинив легкий вред здоровью.

После драки пострадавший вышел из заведения, сел в припаркованную рядом Ладу «Калина», где его ожидали двое знакомых, взял автомат Калашникова и дважды проезжая на мимо бильярдной, через открытое окно не менее 20 раз выстрелил в группу стоящих у входа мужчин, в том числе не причастных к конфликту. В результате расстрела 21-летний мужчина был убит на месте, 34 и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Пятерым мужчинам удалось спрятаться в укрытии, они получили различные ранения.

Находящийся со стрелком в машине Иван Кухтинов ранее был осужден к трем годам колонии общего режима. Как уточнили в СУ СКР по Краснодарскому краю, его признали виновным в незаконном обороте оружия (ч.2 ст.222 УК РФ). Второй приятель Абдулмеджидова, который в момент инцидента находился за рулем автомобиля, в настоящее время находится в розыске.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко