Инвестиционный рейтинг Краснодарского края понизился до 13-й строчки

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Кубань расположилась на 13 месте (в 2018 году регион занимал 6 место). Исследование ежегодно подготавливается АНО «Агентство стратегических инициатив» и презентуется на Петербургском международном экономическом форуме.

В этом году первую строчку в рейтинге заняла Москва (в 2018 году — 2 место), вторую — Татарстан (в 2018 году — 3 место), третью — Тюменская область (в 2018 году — 1 место).

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. В нем учитывается качество предоставления госуслуг, оцениваются меры господдержки бизнеса, уровень развития малого предпринимательства и т. п.

Андрей Ульченко