На Кубани бывший директор бюджетного учреждения подозревается в злоупотреблениях

Бывшего директора МБУ «Социально-культурный центр хутора Черноморского Южного сельского поселения Крымского района» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбудил следственный отдел по Крымскому району краевого управления СКР по материалам, поступившим из органов прокуратуры.

По информации ведомства, в 2017 году подозреваемая изготовила 11 приказов об установлении себе стимулирующих надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, которые устанавливаются только художественному и артистическому персоналу. В результате администрация Южного сельского поселения с января по декабрь 2017 года выплатила подозреваемой свыше 550 тыс. руб. Ущерб был причинен бюджетам Краснодарского края и Южного сельского поселения Крымского района.

В настоящее время для возмещения ущерба устанавливается имущество подозреваемой, на которое может быть наложен арест.

Василий Хитрых