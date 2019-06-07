В Краснодарском крае будет создан региональный оператор «Сколково»

На ПМЭФ-2019 было подписано соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере между администрацией Краснодарского края, краевой Корпорацией развития и Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Как сообщили в краевом правительстве, соглашение направлено на модернизацию экономики края с применением современных технологий, продуктов и услуг, развитие инновационной среды и экосистемы.

По словам вице-губернатора Кубани Василия Швеца, через месяц в регионе откроется инновационный центр, который должен приблизить край к получению статуса регионального оператора «Сколково». Инновационный центр позволит получать местным инновационным командам статус резидентов фонда, благодаря чему компании смогут эффективнее привлекать инвестиции, патентовать разработки, участвовать в акселерационных программах и мероприятиях, проводимых «Сколково».

Инновационный центр «Сколково» — действующий в Москве современный наукоград. В комплексе обеспечиваются особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергическая эффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии. Результатом деятельности фонда «Сколково» должна стать самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке.

Василий Хитрых