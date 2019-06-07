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Суд обязал экс-директора краснодарской компании заплатить 95 млн рублей

Бывшего директора обанкротившегося ООО «ПромРегионСнаб-Молочные технологии» Виктора Карсакова Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности на сумму в 94,9 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Конкурсный управляющий краснодарского предприятия так же пытался привлечь к ответственности собственников общества Юрия Москвичева и ООО «Торговый дом металлопроката», однако суд в этой части требований производство прекратил.

Конкурсное производство в отношении ООО «ПромРегионСнаб-Молочные технологии» было открыто в 2015 году. С иском в суд обратилось ЗАО «ДеЛаваль», которому предприятие задолжало 15,6 млн руб.

Андрей Ульченко


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