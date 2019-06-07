Партнеров «Яндекс.Такси» переведут на природный газ

Сервис «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого облегчат переход партнеров агрегатора такси на использование природного газа в качестве топлива. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Сейчас 4,3 тыс. автомобилей в сервисе работают на метане, еще 26 тыс.— на пропан-бутане, уточнили в компании. «Партнерам будут предложены специальные условия на газобаллонное оборудование и его установку, а также разработана система распределения машин по сертифицированным центрам для переоборудования»,— говорится в релизе компании.

В рамках соглашения для партнеров сервиса будет организовано обучение по использованию оборудования. Кроме того, «Яндекс.Такси» планирует предложить партнерам специальный тариф для пользователей сервиса, по которому заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе, добавили в компании.

Ранее аналогичное партнерство с «Газпром газомоторное топливо» запустил сервис «Ситимобил». В агрегаторе такси ожидали, что до конца 2019 года к «Ситимобил» подключатся не менее 1000 автомобилей такси на метане.