Производитель электробусов для Краснодара может стать банкротом

Саратовское ЗАО «Тролза» - основной производитель троллейбусов и электробусов в России – находится в предбанкротном состоянии. Об этом сообщает «Версия Саратов» со ссылкой на материалы областного арбитражного суда. По данным издания, истцом выступает банк «Россия», якобы выявивший на предприятии признаки банкротства. На самом заводе с мая этого года введен режим простоя, и работает только половина коллектива.

Ранее краснодарские власти заявляли, что к осени этого года планируется закупить 12 электробусов «Тролза-5265 “Мегаполис”». Они будут ходить на маршрутах № 9 и 15 (бывший 31-й). Суть автономного хода заключается в том, что электробусы будут передвигаться по улице Красной на участке от Северной до Офицерской без контактной сети. При этом, по словам представителей мэрии, автобус № 15 планируется продлить от конечной остановки на улице Домбайской до микрорайона Губернский. Сообщается, что электробусы «Тролза-5265 “Мегаполис”» могут двигаться без контакта с проводами от 15 до 35 километров.

Отметим, что с сегодняшнего дня, 7 июня, прекращено троллейбусное сообщение по улице Красной в Краснодаре. Троллейбус № 21 направлен до бальнеолечебницы по шоссе Нефтяников, троллейбус № 13 направлен в обход по улице Тургенева, а троллейбусы № 9 и 31 заменены автобусами № 9 и 15.

Как пишут «Городские решения», если мэрия все-таки закупит электробусы «Тролза», а предприятие по их выпуску обанкротится, то автоматически прекратится гарантия на весь подвижной состав.

Дмитрий Михеенко