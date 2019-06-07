Дочь умершей в больнице женщины просит компенсацию морального ущерба в размере 80 млн рублей

В Краснодаре состоялось первое судебное заседание по делу шестерых врачей и медсестры Окружной клинической больницы на станции «Краснодар» ОАО РЖД, обвиняемых в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть 81-летней пациентки (ст. 238 ч. 2 п. «в»).

Дочь умершей женщины просит суд назначить компенсацию ущерба в размере 80 млн руб.

По словам адвоката потерпевшей Сергея Филимонова, его клиентка три года добивается справедливости, она потеряла работу. «Обогатится никто не хочет, дело в том, что если бы руководство больницы сразу признало вину, пошло на контакт, вернуло деньги за процедуры, этой ситуации можно было бы избежать», - пояснил господин Филимонов, добавив, что в законе не определен размер компенсации морального ущерба и каждый определяет сам, какую сумму просить.

Обвиняемые не признают вину, объясняя ошибку в диагностике возрастом и тяжелым состоянием пациентки. Бывший завотделением травматологии и ортопедии больницы Владимир Абдуев говорит, что врачи также настаивают на объективном расследовании.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в Краснодаре проходят судебные слушания по делу шестерых врачей и медсестры Окружной клинической больницы на станции «Краснодар» ОАО РЖД. Сотрудники ведомственной больницы обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть пациентки (ст. 238 ч. 2 п. «в»). По версии следствия, в июле 2016 года пожилая женщина поступила в клинику для проведения операции после перелома шейки бедра, и во время подготовки к хирургическому вмешательству медсестра совершила ошибку, повлекшую повреждение внутренних органов.

Елена Рыжкова