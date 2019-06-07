Геленджикский застройщик «Садов морей» вошел в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ИнвестГрупп-Апарт» по иску ВЭБ. Требования банка в сумме 8,5 млрд руб. включены в реестр требований кредиторов. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИнвестГрупп-Апарт», зарегистрированное в Геленджике, управляется московским ЗАО «Инвестгрупп».

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в августе прошлого года ЗАО «Инвестгрупп» потребовало в суде взыскать со своих дочек ООО «Инвестгрупп-Отель» и ООО «Инвестгрупп-Апарт» задолженность на общую сумму 12,3 млрд руб. Обе геленджикские компании входили в группу взаимосвязанных заемщиков, привлекавших средства Внешэкономбанка на строительство апарт-отеля «Сады морей» и пятизвездочной гостиницы на 379 номеров (работает под брендом KempinskiGrandHotel). В 2016 году ВЭБ получил решение о взыскании с группы компаний 22 млрд руб. Построенные объекты недвижимости находятся в залоге у банка. В отношении ЗАО «Инвестгрупп» введена процедура наблюдения в феврале 2019 года.

Андрей Ульченко