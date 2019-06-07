Собственника ООО «РосСпецСтрой» из Динской привлекли к субсидиарке на 70 млн рублей

Решением Арбитражного суда Краснодарского края стопроцентный собственник обанкротившегося ООО «РосСпецСтрой» Евгений Котоусов привлечен к субсидиарной ответственности в размере 70,3 млн руб., определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Конкурсное производство в отношении компании было открыто в 2016 году по иску компании ООО «А Групп» (впоследствии отказалось от исковых требований) и ФНС России. На момент введения процедуры наблюдения долг перед налоговой инспекцией составлял 1,5 млн руб.

ООО «РосСпецСтрой» ранее было зарегистрировано в ст. Динской, однако затем сменило прописку на московскую. По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Котоусов также является собственником ООО «Омскинвестпроектгрупп» (Краснодар), ООО «Астор» (Ростовскаяобласть), ООО «Стройкомплект» (Дагестан) и др.

Андрей Ульченко