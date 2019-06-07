Петербург опустился на одну строчку в рейтинге инвестиционного климата в 2019 году

По итогам 2018 году Петербург опустился на одну строчку в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленном Агентством стратегических инициатив и представленном в рамках ПМЭФ-2019.

Год назад Петербург занял 4-ю позицию, а теперь опустился на 5-ю строчку. Ленобласть в этом рейтинге расположилась на 9-м месте, поднявшись за год на три строчки.

Тройка лидеров в рейтинге АСИ в 2019 году — Москва, Республика Татарстан и Тюменская область.

Отметим, что еще в 2017 году Петербург занимал 17-е место в рейтинге АСИ, прибавив позже за год 13 позиций.