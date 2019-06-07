Субподрядчик строительства Крымского моста вступил в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру банкротства в отношении сочинского ООО «КБК групп». Как ранее сообщал ТАСС, компания выступала субподрядчиком при строительстве Крымского моста. По всей видимости, за это бывший президент Украины Петр Порошенко в марте 2018 года внес «КБК Групп» в список компаний, которым сроком на три года блокируются активы на территории сопредельной республики, а также запрещается осуществлять там госзакупок товаров, работ и услуг.

В Едином государственном реестре сведений о банкротстве сообщается, что временным управляющим ООО «КБК групп» утвержден член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига"» Николай Помелов. Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначено на 5 декабря 2019 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КБК групп» зарегистрировано в Сочи в 2010 году. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является предоставление услуг для кратковременного проживания. Согласно последним опубликованным финансовым данным фирмы, ее выручка за 2017 год составила 794,3 млн руб., чистая прибыль 78,8 млн руб. (в 2016-м – 1 млрд руб. и убыток 69,4 млн руб.). Кредиторская задолженность ООО «КБК групп» на конец 2017 года составляла 1 млрд руб.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, с требованием признать ООО «КБК групп» банкротом обратилось ООО «Компания “Строймонтажпоставка”», предъявив требования на сумму 1,6 млн руб..

Дмитрий Михеенко