Проект нового оперного театра разработает компания, обследовавшая Михайловский театр

Проектированием нового здания Пермского театра оперы и балета займется ООО «Группа компаний Строй-Эксперт». Компания стала единственным участником конкурса, проводившегося краевым минзакупок. Цена контракта составила 221 млн руб.

Согласно техническому заданию, предполагается строительство здания общей площадью 32 тыс. кв. м. Зрительный зал должен быть вместимостью 1250–1350 мест (при площадке оркестровой ямы в уровень с полами партера) или 1150–1250 мест (при площадке ямы в уровень со сценой). Размер сцены — 27 на 21 метр, оркестровая яма с тремя рабочими уровнями не менее чем на 100 музыкантов. В задании предусмотрен концертно-репетиционный зал на 400 мест. В составе комплекса запланирован подземный паркинг.

Проектировать театр будут сразу с привязкой к двум участкам: микрорайон Разгуляй и квартал №5. Задача проектировщика— исходя из проектного решения обосновать целесообразность посадки нового здания на одной из двух площадок. Исполнитель должен представить проект к ноябрю 2019 года. Строительство новой сцены начнется в конце 2019 года.

ООО «Группа компаний Строй-Эксперт» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. С 2014 года общество получило несколько крупных подрядов, в том числе на техническое обследование Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Художественным руководителем Михайловского театра является Владимир Кехман, который, как сообщал ''Ъ-Прикамье" был привлечен властями Пермского края к разработке концепции нового здания Пермского театра оперы и балета.

Строительство нового здания для пермского театра оперы и балета получит финансовую поддержку федерального правительства. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития.