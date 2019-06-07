РБК: акционер банка «Восточный» Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов ответил на решение комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), обвинившей его в нарушении принципов корпоративной этики. В письме, на которое ссылается РБК, он выдвинул новые обвинения против Baring Vostok и заявил о готовности просить смягчения наказания для основателя фонда Майкла Калви.

Кроме хищения 2,6 млрд руб. из банка путем сделки с отступными, на которых строится дело, еще 1,1 млрд руб. из банка было выведено под видом оказания услуг подконтрольными Baring Vostok структурами, которые таких услуг никогда не оказывали, пишет Шерзод Юсупов. Впоследствии эти деньги частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро, говорится в письме.

«Если обвиняемые или связанные с ними лица возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд руб., я готов использовать все предусмотренные законом права потерпевшего и ходатайствовать о смягчении наказания»,— говорится в письме.

Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело крайней мерой, к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта. Никто из акционеров банка ими не воспользовался, что напрямую нарушает принципы корпоративной этики.

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Господину Юсупову и еще одному акционеру «Восточного» Артему Аветисяну предложили публично высказаться о недопустимости использования уголовно-процессуальных методов для решения корпоративных споров.

Напомним, 15 февраля был задержан основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. По его делу также проходят партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. Все фигуранты вину отрицают.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».