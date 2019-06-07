В России хотят создать «генетический паспорт» для военных

Российские ученые планируют создать «генетический паспорт» военного, с помощью которого можно будет определить его пригодность к службе в тех или иных войсках. Об этом проекте в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он заявил, что разработки ведутся в военном технополисе «Эра» в Анапе. «В “Эре” запускается интереснейший проект, направленный не только на то, чтобы понять, кем тот или иной военнослужащий будет лучше — стрелком или танкистом»,— рассказал господин Сергеев.

Как пояснил глава РАН, требуется «исследовать генетическую природу стрессоустойчивости (военных.— “Ъ”) в новых обстоятельствах». «В технополисе "Эра" есть планы работы по этому направлению. Мы будем работать вместе с ними»,— добавил он.

В интервью ТАСС Александр Сергеев говорил, что в рамках проекта планируется оценивать физиологическое состояние военных, а также прогнозировать их поведение в стрессовых ситуациях. Он не исключил, что научные результаты этого исследования «могут быть применены в будущем и для других, сугубо гражданских, профессий».

Напомним, к 2025 году «генетический паспорт» может появиться у каждого россиянина. Указ об этом в апреле подписал президент Владимир Путин. По официальным данным, это должно защитить граждан от биологических и химических угроз. В документе не поясняется, что конкретно будет включать в себя так называемая генетическая паспортизация.

Подробнее о «генетическом паспорте» — в материале “Ъ FM”.