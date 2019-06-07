Мединский заявил об аварийном состоянии почти половины памятников в России

Чтобы реконструировать памятники культуры, нужно привлекать частных инвесторов, заявил в интервью газете «Известия» глава Минкульта Владимир Мединский. По его словам, примерно половина памятников в России находится «в отвратительном состоянии — аварийном или близком к аварийному». Как считает министр, «ни у одной страны мира не хватит государственных налоговых средств, чтобы привести все в порядок».

«Мы исходим из того, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников. Только так можно возродить усадебное хозяйство, только так можно вообще возродить Россию»,— сказал господин Мединский.

Он рассказал, что Минульт вносит большое количество законопроектов, касающихся памятников и их реставрации. Часть из них уже приняли, часть «идет очень тяжело», добавил министр.

«Все, что зависит от нашего ведомства, тот узкий перечень разрушенных объектов, за который отвечаем мы, мы в культурный оборот вовлекли максимально. Но есть огромное количество имущества федеральных, региональных, муниципальных властей, унитарных предприятий. Все это если не разрушено еще, то сдается в аренду»,— добавил Владимир Мединский.

Ранее Счетная палата (СП) заявила, что власти некоторых регионов России плохо контролируют сохранность объектов культурного наследия (ОКН). Ежегодно субъекты федерации должны проводить контроль за сохранностью не менее 20% от общего количества ОКН. По данным СП, с 2015 по 2018 год 26 регионов систематически не достигали этого целевого показателя.

Почему статус памятников архитектуры чаще определяют не специалисты, а судьи, читайте в публикации журнала «Огонек».