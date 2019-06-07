Тамбовский производитель стройматериалов «Тамак» может вложить 700 млн рублей в модернизацию

ЗАО «Тамак», производящее в Тамбовской области цементно-стружечные плиты и другие стройматериалы из древесины, может направить на модернизацию 700 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам подписания соглашения между председателем австрийского Tamak Holding AG (головной структуры «Тамака») Александром Макуланом и губернатором Александром Никитиным на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Модернизация планируется «с целью увеличения выпуска стройматериалов и конструкций на основе древесины с высокой добавленной стоимостью». Другие подробности проекта не раскрываются. Пресс-служба также отмечает, что «Тамак» планирует до 2024 в четыре раза увеличить экспорт: «Компания имеет внешнеэкономические деловые связи, опыт поставок продукции в Европу, европейскую сертификацию продукции». Сейчас предприятие, которое на 100% принадлежит австрийскому Erste AMSC Unternehmensbeteiligungs GmbH выпускает 54 тыс. кубометров цементно-стружечных плит в год.

Сергей Калашников