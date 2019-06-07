Путешествие в сказку

«Коммерсантъ» организовал 5 июня в городе профессий «КидБург» праздник семьи для друзей и партнеров издания, приуроченный к началу школьных каникул и выходу специального приложения к изданию «Коммерсантъ» — «Стиль. Kids». Приложение посвящено миру детства. На глянцевых страницах вы можете почитать о детском обучении, курсах развития личности для маленьких, последних трендах в мире детской моды, ювелирных украшениях и косметике для детей, предметах интерьера для детских и путешествиях с ребенком.



Мероприятие для детей и их родителей началось с увлекательного путешествия по сказкам с их героями. Далее дети отправились на работу в «КидБург», где каждый смог побыть в роли ученого, банкира или артиста. В это время взрослым предложили стать участниками театрализованного представления со сказочными персонажами русских народных сказок. После артисты в образах «Полицейского» и «Кондитера» провели розыгрыш подарков от партнеров и завершили программу сладким угощением от бренда «У Палыча» на сцене «КидБурга». В завершение всех ждал фуршет на главной площади детского города и супер-мега-дискотека с участием фантастических персонажей — инопланетян по имени Квадр Ат и Альф А.