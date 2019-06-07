Не ушли от мобильника

6 июня было объявлено о задержании предполагаемых исполнителей и организатора убийства известного бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенного десять лет назад. По делу проходят трое выходцев из Ингушетии, один из которых, владелец автозаправок Али Белхороев, был арестован Пресненским райсудом.

Первым перед судьей предстал, впрочем, Жабраил Костоев, защита которого ходатайствовала об отложении разбирательства в связи с необходимостью сбора материалов, характеризующих подозреваемого. Тут же выяснилось, что не хватает материалов и со стороны обвинения.

В результате срок задержания Жабраилу Костоеву был продлен на 72 часа, а суд вернется к вопросу об избрании ему меры пресечения в пятницу.

Затем в зал заседаний доставили Али Белхороева, который был задержан полицией 4 июня, когда прилетел из Магадана в Москву. Али Белхороев рассказал, что официально нигде не работает, но на него «записаны» несколько АЗС, по делам которых он постоянно мотается не только в Магадан, но и в другие регионы, в том числе в родную Ингушетию.

Следователь просил заключить Али Белхороева в СИЗО до 28 июня, мотивируя это тем, что до этой даты продлен срок следствия по уголовному делу. Представитель ГСУ Следственного комитета России (СКР) отмечал, что Али Белхороев, если его оставить на свободе, тут же скроется, да еще может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Как выяснилось в ходе разбирательства, на Жабраила Костоева и Али Белхороева, а также предполагаемого организатора преступления Беслана Тумгоева, которого также задержали, сотрудники главного управления уголовного розыска МВД и СКР, вышли, проверяя соединения телефона, найденного недалеко от места совершенного десять лет назад преступления. Мобильник, зарегистрированный на частную компанию и находившийся, как сейчас выясняется, в пользовании Али Белхороева, в течение нескольких дней, 21, 27 и 28 октября, фиксировался сотовыми вышками на Красной Пресне, где находился офис Шабтая Калмановича, а 2 ноября 2009 года засветился недалеко от места его убийства в Новодевичьем проезде. При этом с него поступали звонки на телефоны, которые, предположительно, использовали двое других подозреваемых. Из этого правоохранители сделали вывод, что Али Белхороев и Жабраил Костоев могли следить за будущей жертвой и принять участие в непосредственном нападении на господина Калмановича. Владельца подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак», успешного мецената и продюсера, организовавшего гастроли в России Майкла Джексона и других звезд, расстреляли из автомата в его автомобиле Mercedes. Во время покушения тяжелые ранения получил Петр Туманов, водитель 60-летнего бизнесмена.

Сам Али Белхороев причастность к резонансному преступлению отрицал, объясняя свои визиты на Красную Пресню тем, что там проживают две сестры, являвшиеся его близкими подругами.

По словам подозреваемого, они и сейчас готовы подтвердить его алиби.

Защита подозреваемого предложила ограничиться в отношении него залогом. Когда адвокат заявил о 5 млн руб., Али Белхороев предложил дать вдвое больше, но защитник уговорил его ограничиться первой суммой, которую суд, учитывая тяжесть вменяемого преступления, все равно не принял.

В СКР и угрозыске пока не называют мотивы убийства господина Калмановича, а судя по вменяемым пунктам ст. 105 УК РФ, оно было совершено группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму.

Ранее высказывались версии, согласно которым господин Калманович мог стать жертвой как заказного убийства, так и бандитов, которые якобы похитили крупную сумму денег из его Mercedes.

При этом, по некоторым данным, предполагаемый организатор убийства Беслан Тумгоев в 2002 году проходил по другому резонансному делу — о разбойном нападении, в ходе которого у сатирика Михаила Жванецкого был похищен Gelandewagen.

Алексей Соковнин