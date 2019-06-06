Бизнес не выдерживает российских реалий

Каждый день в России «умирает» тысяча компаний: за прошлый год в стране закрылось в два раза больше фирм, чем открылось — к такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Лидером по «смертности» бизнеса стала Москва. В 2018 году в столице открылось более 80 тыс. фирм, а ушли с рынка 230 тыс. Лишь в пяти регионах России число новых компаний превысило количество закрывшихся — это Чеченская республика, Крым, Ингушетия, Севастополь и Чукотский автономный округ.

В чем причины «смертности» бизнеса? Все дело в недостатке средств и общей экономической ситуации в стране, рассказал финансовый директор сети «Финэкспертиза» Александр Чесных: «На 290 тыс. открывшихся предприятий пришлось практически 622 тыс. ликвидированных компаний. Тяжелее всего ведение собственного бизнеса дается предпринимателям из Республики Дагестан и Калининградской области. Там количество закрывшихся предприятий превышает открывшиеся практически в пять раз. Если говорить о причинах, то их как всегда несколько — это и общая ситуация в экономике, и снижение покупательной способности населения, и высокая ставка по кредитам, ограничивающая доступ к заемным средствам, и кадровый дефицит, и следствие роста налоговой нагрузки на бизнес».

«Ъ FM» решил спросить у московских предпринимателей, которые продают готовый бизнес, почему они пошли на этот шаг? Среди основных причин отсутствие нет денег на развитие, собственные ошибки и усталость.

Владелица салона красоты:«Сейчас я продаю два салона красоты, один оставлю себе, потому что у меня уже нет сил заниматься всеми тремя. Мне нужны деньги, чтобы раздать долги. Большой салон — очень проходное место. Кроме того, база есть, клиенты идут». Сотрудник продуктового минимаркета: «Он работает 15 лет, я в этом магазине не так давно. У нас было две торговых точки, одну я закрыл, и, в принципе, из-за этого у меня возникли финансовые трудности. Сейчас у меня нет денег для развития этого магазина, он вяло топчется на наработанной базе, но чтобы он функционировал нормально, нужно вливание средств. У меня сейчас такой возможности нет». Владелица цветочного магазина: «Мне нужно было просто пересидеть какое-то время, потому что один магазин снесли, а мое помещение строилось. Территориально мне этот магазин не интересен».

При этом московские власти отмечают, что доля малого бизнеса в распределении госконтрактов выросла. По словам заммэра Владимира Ефимова, за семь лет в 12 раз. Он подчеркнул, что на малых предпринимателей пришлось 40% всего объема закупок.

Елена Иванова