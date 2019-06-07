«Герофарм» сосредоточился на Латинской Америке

В июле ООО «Герофарм» планирует начать в Венесуэлу экспортные поставки инсулинов, а с 2020 года — локализовать производство продукции из российской субстанции на мощностях государственной венесуэльской биотехнологической компании Espromed Bio.В течение трех лет объем экспорта «Герофарм» планируется нарастить с 10 до 30%. А уже в следующем году — удвоить объем производства субстанций, доведя его до 500 кг в год.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве ООО «Герофарм» и Espromed Bio C.A. было подписано вчера на Петербургском международном экономическом форуме. Российской компании оно дает право получить разрешение регуляторных органов Венесуэлы на поставку своих инсулинов, отгрузка готовых лекарственных форм (ГЛФ) которых, по сообщению генерального директора «Герофарм» Петра Родионова, начнется в июле 2019 года. С осени стартует локализация производства на венесуэльском заводе Espromed Bio C.A., где к 2020 году планируется организовать розлив инсулинов из поставляемых из России субстанций. Объем инвестиций венесуэльской компании в локализацию ГЛФ партнерами не раскрывается. Как рассказал Петр Родионов, с января 2020 года компания сможет покрыть всю потребность страдающих сахарным диабетом жителей Венесуэлы в базовых генно-инженерных инсулинах человека (ГИИЧ). В натуральном выражении это составит 15 млн доз в месяц, или около 8 млн флаконов в год.

ООО «Герофарм» — российская биотехнологическая компания, в портфеле которой есть два генно-инженерных инсулина. В России она обеспечивает около 30% потребности пациентов в ГИИЧ и занимает первое место по объемам продаж среди их производителей. В разработке находятся еще десять продуктов (аналоги инсулинов и ГИИЧ), регистрация четырех из которых ожидается в 2019 году. В сентябре «Герофарм» намерен начать поставки аналоговых инсулинов в регионы.

По оценке DSM Group, емкость рынка инсулинов в России составляет 26,4 млрд рублей, или 15,3 млн упаковок. Доля импорта превышает 88% в рублях и 75% в натуральном выражении.

Первой страной в Латинской Америке, где подавались документы на регистрацию инсулинов «Герофарма», стала Куба. Потребности населения в этих препаратах в ней примерно в четыре раза меньше, чем в Венесуэле, оценивает господин Родионов. Поставки планируется начать с 2020 года, решение о локализации производства на Кубе пока не принято, добавил он. С 2020 года «Герофарм» также намерен начать экспорт в Казахстан.

Espromed Bio C.A. — госпредприятие Боливарианской Республики Венесуэла, осуществляющее разработку и производство вакцин, моноклональных антител, эритропоэтинов, интерферонов и других биологических препаратов. Годовая производственная мощность завода составляет 120 млн доз биопродуктов. В трех независимых лабораториях компании также можно заготавливать 50 млн доз дифтерийного анатоксина, равное количество вакцин против коклюша и 60 млн доз столбнячного анатоксина в год.

В 2018 году выручка «Герофарма» по РСБУ составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 783 млн рублей. План на 2019 год — 6,2 и 1 млрд рублей соответственно, сообщил “Ъ” Петр Родионов. По его оценке, экспорт сейчас занимает около 10% в структуре бизнеса компании. В течение трех лет господин Родионов планирует нарастить его до 30%. Объем экспорта инсулинов в 2019 году, оценивает гендиректор «Герофарма», составит 1 млрд рублей. В 2018 году компания произвела 180 кг субстанций (около 18 млн доз в месяц), в этом году объем их наработки планируется увеличить до 220–250 кг, а с 2020 года — удвоить, доведя до 500 кг в год. «Этот объем включает и экспорт во все страны — Казахстан, Кубу, Венесуэлу. Мы также прорабатываем возможности поставки препаратов в Никарагуа с конца этого года»,— рассказал “Ъ” господин Родионов.

Наращивание доли экспорта является целью не только петербургской компании, но и всей фармпромышленности России. В стратегии «Фарма-2030», разработанной Минпромторгом, прописаны задачи по увеличению его объема по сравнению с 2018 годом в пять раз. По данным DSM Group, в 2018 году экспорт российских лекарственных препаратов в денежном выражении составил $541,7 млн. Доля «Герофарма» в этом объеме — 0,85%. Среди петербургских компаний лидером по экспорту является «Биокад» с долей 2,98%. «Полисан» и «Вертекс» обеспечили 1,57 и 0,04% соответственно, посчитали в DSM.

Елена Большакова