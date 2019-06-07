К судоходной компании Смольного привлекут «Совкомфлот»

Как стало известно “Ъ”, сегодня в рамках ПМЭФ Смольный и ПАО «Совкомфлот» подпишут соглашение о создании рабочей группы по проекту запуска на Балтике морской пассажирской судоходной компании. Идея АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"» (на 100% принадлежит Смольному), которая родилась в 2018 году, претерпела изменения: теперь вместо аренды бывшего в использовании судна компания рассматривает строительство нового грузопассажирского круизного парома на СПГ. По предварительной оценке, стоимость проекта может составлять €200 млн.

Во второй день ПМЭФ Смольный планирует подписать соглашение с крупнейшей судоходной компанией России «Совкомфлот», которая оперирует танкерами для морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Об этом “Ъ” сообщили сразу несколько источников, близких к Смольному, порту и компании. В «Совкомфлоте» отказались от комментариев.

Идея «Морского фасада» о создании судоходной компании на Балтике несколько раз трансформировалась: компания вела переговоры с эстонской Tallink Line и греческой компанией Anek Lines. Речь шла о покупке уже бывшего в использовании судна, в частности, рассматривалось вхождение инвесторов в капитал паромной линии судном. Общая стоимость проекта, с учетом различных вариантов эксплуатации судна (бербоут-чартер, лизинг или аренда), составляла 8,4 млрд рублей. Планировалось, что новый паромный оператор начнет курсировать по Балтийскому морю в сезон 2019 года. Линия должна была связать Петербург с портами Хельсинки, Стокгольма и Таллина, а также Калининграда и Риги.

Как ранее заявлял “Ъ” коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов, Tallink Line вышла из переговоров. Перед началом 2019 года «Морской фасад» объявил, что подписал соглашение с пулом греческих компаний, однако продолжения этот сюжет не получил.

По словам источника “Ъ” в «Морском фасаде», в марте врио губернатора Петербурга Александр Беглов обращался к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой рассмотреть включение проекта Смольного о судоходной компании в федеральные программы поддержки. В апреле, по словам собеседника “Ъ”, на письмо была получена резолюция с предложением проработать вопрос Минтрансу и Минэкономразвития. В ведомствах вчера не прокомментировали запрос “Ъ”. В аппарате господина Акимова не ответили на запрос “Ъ”. «Мы не располагаем фактами, дающими основания для комментариев»,— сообщила “Ъ” пресс-секретарь администрации Петербурга Инна Карпушина на запрос о наличии обращения.

Новый грузопассажирский круизный паром на СПГ может быть построен на дальневосточной верфи «Звезда», а также на заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), говорит источник “Ъ” в Смольном. Сроки строительства могут занять семь лет.

В ОСК “Ъ” сообщили, что знакомы с инициативой администрации Петербурга. «Заказ может быть выполнен на Адмиралтейских верфях, Балтийском заводе, а также на Северной верфи после ее модернизации»,— заявили “Ъ” в компании.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что участие «Совкомфлота» имеет номинальное значение: возможно, имеется в виду консультационная и PR-поддержка проекта, который важен для города и врио губернатора. Господин Бурмистров добавляет, что бизнес компании никак не связан с перевозкой автомобилей или грузов контейнерами, которая является одной из составляющих паромных линий.

Яна Войцеховская