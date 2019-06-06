Великобритания призвала Россию для нормализации отношений вести себя иначе

Отношения России и Великобритании улучшатся, только если Москва будет иначе себя вести, заявила представитель премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли. Так Лондон ответил на предложение президента Владимира Путина «перевернуть страницу», связанную со шпионами и отравлениями. Ранее сегодня, 6 июня, на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) господин Путин призвал забыть об истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы дали ясно понять, что агрессивные и дестабилизирующие поступки России подрывают ее заявления о том, что она может быть ответственным международным партнером»,— заявили на Даунинг-стрит (цитата по Reuters). Госпожа Доннелли сообщила, что Лондон, как и прежде, будет сотрудничать с Москвой по вопросам международной безопасности. Однако, добавила представитель премьер-министра, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» Лондон считает «подлой атакой».

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва свою причастность к отравлению отрицает.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации читайте в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.