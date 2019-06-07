Раздувать «Искру» будет нефтяник

Исполнительным директором ПАО «НПО „Искра“» может стать Игорь Фомин, бывший гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», а ныне советник гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации. Именно его кандидатуру корпорация намерена предложить для утверждения ГК «Роскосмос». Ранее в ОРКК предлагали на эту должность кандидатуру замруководителя «Искры» Юрия Сакова, но тот от поста отказался. Господину Фомину предстоит решить задачу своевременного исполнения контрактов и достижения финансовых показателей.

АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК) предложит ГК «Роскосмос» назначить исполнительным директором НПО «Искра» Игоря Фомина, который сейчас занимает должность советника руководителя корпорации. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказал генеральный директор ОРКК Андрей Жерегеля. Напомним, изначально в корпорации на эту должность предложили кандидатуру Юрия Сакова, долгое время работавшего первым заместителем генерального директора НПО. Но господин Саков от предложения отказался. Причины его решения гендиректор ОРКК не назвал. Источники на предприятии говорят, что 66-летний Юрий Саков намерен уйти на пенсию.

«До окончательного согласования новой структуры НПО „Искра“ он согласился помочь, исполняя обязанности руководителя предприятия, но речь идет о коротком промежутке времени, точный срок назвать пока не могу»,— пояснил господин Жерегеля.

Игорь Фомин родился в 1968 году в Соликамске. В 1989 году после службы в армии поступил на юридический факультет ПГУ. Большая часть его карьеры была связана с холдингом ПФПГ бизнесмена Андрея Кузяева и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ. Он трудился на Пермской товарной бирже, в самой ПФП-Группе, в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». После ухода господина Кузяева в ПАО «ЛУКОЙЛ» господин Фомин длительное время возглавлял пермское сбытовое подразделение нефтяной компании (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт») и окончательно покинул компанию в 2014-м. В последние годы вернулся в Пермь, где реализовывал с ПФПГ IT-проекты.

Андрей Жерегеля отметил, что господин Фомин начинал свою карьеру в Перми и «варягом» назвать его нельзя. «Он уже знакомится с предприятием, вникает в его проблемы,— говорит гендиректор ОРКК.— Игорь Викторович имеет опыт управления большими коллективами, тематика ТЭК ему не нова». По его словам, решением гос­подина Фомина на НПО создано несколько проектных офисов по наиболее важным направлениям. «Раньше такой метод на предприятии не применялся, но мы пришли к необходимости введения новых инструментов управления»,— пояснил господин Жерегеля. По его словам, одной из основных задач предприятия является исполнение обязательств по заключенным контрактам и работа на увеличение прибыли.

Напомним, должность руководителя ПАО «НПО „Искра“» стала вакантной после того, как собрание акционеров общества изменило структуру управления предприятием. Функ­ции единоличного исполнительного органа общества были переданы собственнику НПО — «Объединенной ракетно-космической корпорации». При этом совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора Владимира Шатрова. По итогам проверки НПО «Искра» за 2018 год были выявлены негативные факторы в финансовой деятельности и серьезные отставания от графика по ряду ключевых проектов. На предприятии прошла аудиторская проверка, результаты которой открыто не озвучивались.

По словам знакомого с ситуацией источника, перед новым руководством предприятия будет стоять задача выполнить обязательства по поставке продукции в установленные договорами сроки, наладить кооперацию, а также выйти на определенную норму прибыли. Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, рентабельность контрактов по гражданской продукции, согласно стандартам корпорации, должна быть не менее 6%. Если господин Фомин будет утвержден в должности исполнительного директора, то с ним будет заключен годовой контракт.

Владимир Ломаев, гендиректор АО «ПЗ „Машиностроитель“» (до 1991 года входило в состав НПО «Искра» под названием «Пермский завод химического оборудования»), не знаком с господином Фоминым. «Предприятие на ходу, работает, заказы есть, просто нужно грамотно им управлять,— говорит он.— Руководитель должен быть, во-первых, специалистом в этой отрасли, а во-вторых, грамотным менеджером».

Источник в кабмине сообщил, что каких-либо опасений за НПО «Искра» в связи с вероятным назначением Игоря Фомина власти не испытывают. «Все же он руководил крупным предприятием — «Пермнеф­тепродуктом», понимает бизнес-процессы»,— отметил собеседник.

Максим Стругов, Вячеслав Суханов