Озеро слили по госпрограмме

Нижегородское региональное отделение «Единой России» подключается к решению проблемы с Мухинским озером, на благоустройство которого в прошлом году было потрачено 15 млн руб. бюджетных средств по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Подрядчик сдвинул озеро, и из него ушла вода. Администрация Бора несколько раз пыталась заполнить чашу озера питьевой водой из сетей городского водоканала, однако вода в озере не держится. Сколько тысяч кубометров питьевой воды слито в землю, неизвестно, однако партийные кураторы признают, что администрация Бора занимается расточительством, а проект озера надо переделывать. Теперь для его подпитки предполагается обустроить скважину за счет средств бюджета.



В нижегородском региональном отделении «Единой России» создается рабочая группа, представители которой на следующей неделе поедут в город Бор, чтобы на месте разобраться с зоной отдыха Мухинское озеро. Источник в партии не исключил, что к разбирательству привлекут прокуратуру и контролирующие органы, чтобы выяснить причины, по которым после благоустройства из озера ушла вода.

Однако весной, после того, как растаял снег, вода из озера ушла. Экологи связывают это с тем, что при благоустройстве естественная чаша озера была сдвинута на несколько метров, а питающие родники могли быть засыпаны.

В апреле местные власти попытались первый раз заполнить озеро, подключив шланг к пожарному гидранту соседнего рынка. Заместитель главы администрации Бора Александр Ворошилов в интервью телекомпании «Сети-НН» тогда заявил, что ситуация с обмелением озера была прогнозируема, поэтому было решено подключиться к водопроводу: «Откуда же нам брать воду? Не из Волги же ее качать, строить ветку. По большому счету в нашем проекте даже заложено строительство подпиточного водопровода». Чиновник также неосмотрительно заявил, что за переливаемую в озеро холодную воду водоканалу будет платить муниципальный бюджет, поэтому «на налогоплательщиках это никак не скажется». Однако первая попытка успехом не увенчалась: тысячи кубометров холодной питьевой воды из сетей Борского водоканала в озере не удержались и ушли под землю.

По словам активиста нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта Николая Мязина, второй раз Мухинское озеро заливали в начале мая, однако через неделю вода опять ушла. В начале июня была предпринята третья попытка наполнить чашу водой из водопровода. Во время заливок озера жители близлежащих домов жаловались, что у них падает напор холодной воды. Кто-то из жителей Бора, устав смотреть на эту ситуацию, установил в центре высохшего водоема плакат: «Проект „Единой России“ — позор Киселеву-Быстрову» (глава администрации городского округа Бор Александр Киселев, руководитель МАУ «Борский бизнес-инкубатор» Алексей Быстров.— “Ъ-Приволжье”).

«Мало того, что озеро усохло до лужи, так еще и проблемы с качеством благоустройства этой территории вылезли наружу. Поручни начали покрываться ржавчиной, террасная доска разваливается, начал проседать откос, который выворачивает забитый шпунт. В общем, кроме воды, косяков много», — отметил Николай Мязин.

Узнать, что думают по поводу такого благоустройства в администрации Бора, “Ъ-Приволжье” не удалось из-за «большой занятости» ее руководителей — от комментариев там отказались.

Депутат заксобрания области Владимир Солдатенков, курирующий программу ФКГС от НРО «Единой России», сообщил, что сам проект благоустройства Мухинского озера интересный и многим на Бору он понравился, но при его подготовке, очевидно, не была сделана грамотная экспертиза по гидрологии. «Надо было делать глиняный “замок”, чтобы вода не уходила. Сейчас надо корректировать этот проект, искать техническое решение, чтобы вода держалась. А заливать озеро питьевой водой — это крайне расточительно!», — добавил депутат. По его словам, альтернативным решением может стать бурение артезианской скважины для заполнения и подпитки Мухинского озера: тендер на ее создание, по словам депутата, уже объявлен. Однако прежде всего необходимо решить проблему с постоянно уходящей водой, иначе никакая скважина не поможет.

Оперативно получить комментарий от подрядчика не удалось.

Роман Кряжев