В истощении обвинили нефтяников

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура обвинила в деградации экосистем и истощении водных ресурсов в Обь-Иртышском бассейне дочерние предприятия «Роснефти» и «Газпром нефти» и их подрядчиков. По данным надзорного органа, они добывали полезные ископаемые без компенсационных мероприятий по воспроизводству ценных пород рыб. В компаниях получить комментарии не удалось — в «Роснефти» на запрос “Ъ-Урал” не ответили, а в «Газпромнефти-Хантос» отказались раскрыть подробности.



О нарушениях законодательства при добыче полезных ископаемых в Обь-Иртышском бассейне сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО. Среди компаний-нарушителей указаны «РН-Юганскнефтегаз» и «Соровскнефть» («дочки» «Роснефти»), «Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти»), управляющая компания «Юграгидрострой», «Уралсибгидрострой», а также «Нефтеспецстрой» и «Вертикаль».

«Нарушения были выявлены природоохранной прокуратурой во время плановой проверки. Они касаются осуществления деятельности без согласования с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также без выполнения компенсационных мероприятий по воспроизводству ценных пород рыб»,— сообщили в надзорном органе, подчеркнув, что «подобное бездействие является причиной деградации экосистем и истощения водных ресурсов автономного округа».

В прокуратуре уточнили, что капитальные сооружения для добычи полезных ископаемых принадлежат дочерним компаниям «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз» и «Соровскнефть»: они получили лицензии на добычу полезных ископаемых гидронамывным способом. Речь идет о Мамонтовском месторождении, на котором размещены нефтегазовые трубопроводы «РН-Юганскнефтегаз» и скважины «Соровскнефти». Остальные компании, по данным правоохранительных органов, выполняли роли подрядчиков. Заместитель директора АО «Уралсибгидрострой» Константин Щечкин рассказал, что «у них с “РН-Юганскнефтегазом” был заключен договор подряда», то есть компания добывала полезные ископаемые на месторождении и «не должна была заниматься документацией».

По итогам проверки прокуратура выдала представления руководителям компаний с требованием устранить нарушения. Теперь, по данным правоохранительных органов, компании «проводят мероприятия по оценке негативного воздействия своей деятельности и ее согласованию с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству». Об оценке ущерба экосистеме говорить пока рано, уточнили в пресс-службе.

На момент подготовки публикации получить комментарий «Роснефти» не удалось — в компании на запрос “Ъ-Урал” не ответили. В «Газпромнефти-Хантос» подтвердили получение представления от Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, отказавшись от уточнения подробностей.

В Нижнеобском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству лишь отметили, что ежегодно подают в прокуратуру информацию по проблемным объектам. «Жалоб в прокуратуру мы не подавали»,— уточнила глава отдела контроля за воспроизводством водных биоресурсов и регулирования рыболовства Любовь Охман.

Дарья Соколова