Смольный и Калининградская область будут развивать круизный туризм

Смольный и правительство Калининградской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о взаимодействии в сфере морского круизного туризма. Документ подписали врио губернатора Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По словам господина Беглова, круизные маршруты по Балтике предусматривают заходы в Петербург. «Мы готовы к конкуренции, и готовы взять на себя все туристические потоки», — заявил он.

Господин Алиханов добавил, что Петербург — обязательное место для любого круизного маршрута. С созданием судоходной компании, паромной линии, которая будет ходить от «Морского фасада», мы увеличим туристический поток.

Добавим, что в настоящее время АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» ведет переговоры с потенциальными инвесторами и кредитными организациями для строительства нового грузопассажирского круизного парома.