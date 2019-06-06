Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN

Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.

«Мы разослали уведомления десяти VPN. Всего лишь один из них — Kaspersky Secure Connection подключился к реестру. Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована. Значит, будем это и делать в какие-то сроки»,— сказал господин Жаров. Он уточнил, что нарушителей внесут в реестр запрещенной информации в течение месяца.

Напомним, в марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных в России сайтов. Большинство сервисов VPN отказались выполнять требования РКН. По их мнению, это приведет к нарушению фундаментальных функций сервиса — обеспечению безопасности, конфиденциальности и свободы пользователя.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Роскомнадзор взялся за VPN».