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Университет ИТМО и Фонд «Сколково» внедрят «умные» технологии в городе-спутнике Южный

Университет ИТМО и Фонд «Сколково» договорились о совместной разработке и внедрении инновационных технологий для «умного города». Пилотной площадкой для «обкатки» цифровых платформ управления городскими ресурсами станет территория «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ-2019.

Согласно документу, петербургские и московские специалисты возьмутся за разработку цифровых сервисов по управлению городскими ресурсами. Итогом совместной работы станет повышение экономической и технологической эффективности внедрения элементов экосистемы «умного города», формирование комфортной и безопасной городской среды, снижение стоимости эксплуатации городской инфраструктуры и ее дальнейшей модернизации, как на территории Петербурга, так и городов России.

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